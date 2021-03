Die zweite Märzwoche wird zwar noch mal winterlich, doch auf die Stimmung drückt das kaum. Welche Sternzeichen laut Horoskop vom 8. bis 14. März besonders gute Laune haben dürften, erfährst du hier.

Laut Wetterbericht wird die zweite Märzwoche zwar nicht so frühlingshaft wie die letzte Woche des Februars, aber die kosmische Stimmung ist trotzdem geprägt von Optimismus, Tatendrang und Lebenslust. Der Mars im Tierkreiszeichen Zwillinge lässt uns jetzt bedachtsam, doch zugleich motiviert agieren, der Neumond am 13. März macht uns offen für Neues. Welche Sternzeichen aus astrologischer Sicht in der Woche vom 8. bis 14. März besonders positive Vibes abbekommen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 8. bis 14. März

Zwillinge

Davon, dass sich Mars nun in Zwillinge befindet, profitierst du diese Woche in nahezu allen Lebensbereichen. Du verfügst über jede Menge Energie und Motivation, selbst anspruchsvolle Aufgaben bewältigst du mit Freude und fast schon mit Leichtigkeit. Vor allem organisieren und den Überblick behalten sind jetzt deine Stärken, für die dich deine Mitmenschen gerade aus vollem Herzen feiern. In deiner freien Zeit bist du gerne aktiv und in Bewegung – wen wundert's bei so viel Energie, wie du momentan in dir spürst. Pass trotzdem auf, dass du dich nicht überforderst oder erkältest – schließlich fängt der Frühling gerade erst an.

Krebs

Ooooh, Krebse haben vor allem im zwischenmenschlichen Bereich eine suuuper Woche vor sich – und das ist in unserer Welt ja bekanntlich die ganze Miete! Dein Charisma ist jetzt einfach magisch, du wirkst auf andere äußerst sympathisch und vertrauenswürdig. Sowohl in deinem Privatleben als auch im Job geben du und deine Mitmenschen euch gegenseitig sehr viel Kraft, gemeinsam seid ihr jetzt wirklich stark. Davon abgesehen fallen dir zurzeit besonders kreative Aufgaben leicht – körperliche Anstrengungen reizen dich dagegen gerade nicht so, aber das sollte dich nicht irritieren. Hör am besten auf dein Gefühl und gönn dir ausreichend Ruhe. Du brauchst eben momentan keine sportlichen Höchstleistungen, um dich wohl und ausgeglichen zu fühlen.

Skorpion

Gute Laune, Durchblick und ein top Gespür für andere Menschen – so könnte man die kommende Woche für den Skorpion in etwa zusammenfassen. Dir fällt es jetzt ausgesprochen leicht zu priorisieren, weil du genau erkennst, was das wirklich Wesentliche und Wichtige ist. Zudem bist du sehr sensibel und kannst dich gut auf deine Mitmenschen einstellen. Im privaten Bereich bringt dich das deinen Liebsten jetzt noch näher, im Job laufen Teamwork und Kooperationen wie geschmiert. Dank dem nahenden Neumond hast du nun einen sehr guten, erholsamen Schlaf und deshalb tagsüber viel Energie.

Weitere Tipps und Vorhersagen für diese und andere Sternzeichen findest du in unserem Wochenhoroskop!