In der Woche vom 9. bis 15. November sind Zuversicht und Vorausdenken gefragt. Welchen Sternzeichen das laut Horoskop am besten gelingt und wer besonders positive Energieeinflüsse zu spüren bekommt, liest du hier.

Um den 15. November zeichnet sich ein astrologischer Wendepunkt ab – Gefühle und Gedanken finden in eine neue Ordnung und so gewinnt auch unsere Welt wieder an Struktur und Stabilität. Passend zum Neumond am Sonntag, 15. November, ermöglichen uns Spannungen zwischen Uranus und Merkur Erkenntnisse zu gewinnen, die einen neuen Weg einleiten könnten. Welche Sternzeichen nun laut Horoskop besonders vorteilhafte Energien zu spüren bekommen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 9. bis 15. November

Steinbock

Aus astrologischer Sicht hast du zurzeit beste Voraussetzungen, dich aus alten Mustern zu befreien und deinen eigenen Zielen und Träumen zu folgen. Merkur und Uranus schenken dir die nötige Experimentierfreude und Motivation, um neue Weg einzuschlagen, Saturn und Pluto unterstützen dabei, negative Einflüsse und Gewohnheiten hinter dir zu lassen. Lass dich nun von niemandem verunsichern und höre auf dein Gefühl. Du verfügst über die nötige Kraft und die Gaben, deinen Weg zu gehen.

Wassermann

Dir bieten sich diese Woche mehrere spannende Möglichkeiten und deine einzige Aufgabe ist, dich zu entscheiden. Setzt du auf das, was du dir bisher aufgebaut ist? Jetzt bekommst du die Chance, Beziehungen zu festigen und dich im Job zu beweisen. Oder möchtest du abbiegen und eine neue Richtung ausprobieren? Auch dafür stehen die Sterne gut, etwas auszuprobieren kann nun zu großen Erfolgen führen. Entscheidend ist, dass du dich nicht von deiner Angst leiten lässt, sondern von deinem Mut. Dann kann in dieser Woche nichts bei dir schiefgehen.

Jungfrau

Du kannst in dieser Woche deine größte Stärke in nahezu allen Bereichen voll ausspielen: Deine innere Ruhe und Aufgeräumtheit. Während sich andere im Gefühlschaos verlieren, behältst du den Überblick und verlierst das große Ganze nie aus den Augen. Mit deiner Sachlichkeit und geistigen Struktur bist du nun sowohl beruflich als auch privat sehr beliebt und erfährst viel Respekt. Uranus verbessert deine Chancen, auf dem Weg zu einem Langzeitziel einen entscheidenden Schritt weiterzukommen. Vergiss aber bitte vor lauter Denken und Rationalität nicht dein Gefühl – denn am besten läuft's, wenn du Emotion und Vernunft miteinander kombinierst.

