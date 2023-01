Kann das Sternzeichen wirklich etwas über den Intellekt sagen? Ja, sagt eine Studie.

Schenkt man der Astrologie Glauben, können Sternzeichen unglaublich viel über die Wesenszüge, die Persönlichkeit und den Charakter einer Person aussagen, aber über den Intellekt? Einer Studie zufolge ja. Aber welches Tierkreiszeichen ist statistisch gesehen am scharfsinnigsten? Wir klären auf.

Wassermann

Die Wassermann-Geborenen sind die intelligentesten Sternzeichen. Das sagen laut Reader’s Digest die Astrolog:innen der Mayo School of Astrology. Die Ergebnisse ihrer Nachforschungen überraschen, insgesamt schafften es nämlich nur zwei Sternzeichen auf den Thron. Demnach weisen Wassermänner wohl ein hohes Level an analytischer Intelligenz auf, welche in kognitiven Fähigkeiten und einem überdurchschnittlich hohen IQ messbar ist.

Außerdem ermöglicht es die analytische Kompetenz, neue und stressige Situationen einzuschätzen und die damit verbundenen Informationen schnell aufzunehmen. Kein Wunder also, dass sich Wassermänner von brenzligen Situationen nicht so schnell aus der Ruhe bringen lassen.

Skorpion

Den Wassermännern dicht auf den Fersen sind die Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion. Im Vergleich zu den Wassermännern weisen sie laut Studie hingegen einen anderen Intelligenz-Schwerpunkt auf. Demnach gilt das Tierkreiszeichen als Realist:in, der:die den Weitwinkel für die Sicht auf das große Ganze hat. Die Empathie, das Verstehen und das Durchschauen fällt diesem Sternzeichen sehr leicht.

Widder

Auch das Sternzeichen Widder ist ein ziemlich intelligentes Sternzeichen. Sie haben angeborenes Verständnis für komplexe Themen. Das Besondere: Sie sind in der Lage, Konflikte zu lösen, indem sie die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und sind ausgesprochen gut darin, Situationen innerhalb kürzester Zeit zu analysieren und richtig einzuordnen. Zudem zeigen Widder eine starke Willenskraft und sind sehr ehrgeizig, was es ihnen ermöglicht, viel zu erreichen.

Stier

Stiere zählen zu den analytischen und den kreativsten Zeichen des Tierkreises. Sie haben ein Talent dafür, wichtige Details zu erkennen – eine ausgeprägte Feinmotorik eben. Außerdem fällt es ihnen ausgesprochen leicht, ihr logisches Denken und ihre Kreativität miteinander zu vereinen.

Für alle anderen Sternzeichen können wir allerdings trotzdem Entwarnung geben. Nur weil die Studie sie nicht berücksichtigt, heißt das nicht, dass sie nicht intelligent sind. Intelligenz kann vielfach interpretiert werden und wo Wassermänner höhere analytische Fähigkeiten haben, haben Krebse und Fische beispielsweise eine höhere emotionale Intelligenz.

