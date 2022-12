Wenn es das Universum gut meint, dann mit diesen drei Glücksbringern, die sich über eine geballte Ladung Planeten-Power freuen dürfen.

Wer kann es nicht gebrauchen, das astrologische Ass im Ärmel? Für drei Sternzeichen halten die Planeten-Konstellationen noch mal einen Schwung an positiver, kosmischer Energie bereit. Welche Tierkreiszeichen das sind und wie sie die Schwingungen zu ihrem Vorteil am besten einsetzen – wir verraten es.

Steinbock: Doppeltes Planetenglück

Deine absolute Glückswoche, lieber Steinbock. Gleich zwei Planeten stehen in diesem Tierkreiszeichen, und zwar nicht irgendwelche, sondern Merkur und Venus. Der Merkur hat positiven Impact auf deine Arbeitsmoral. Du bist in dieser Woche besonders scharfsinnig, dir entgeht kein Detail und die Motivation lässt dich auch nicht im Stich. Dem zweiten Planeten – der Venus – hast du außerdem die rosarote Brille zu verdanken, durch die du ein Auge für die schönen Dinge hast. Sei in dieser Woche besonders offen, denn es warten viele wertvolle Chancen auf dich, die ergriffen werden wollen.

Zwilling: Das Mindset herunterfahren

Wenn der Mars rückläufig durch den Zwilling läuft, heißt es, alle Sensoren auf Stand-by stellen. Dein System braucht mal wieder eine Verschnaufpause, um einen klaren Kopf zu bekommen. So kurz vor Weihnachten wird dir das eventuell schwerfallen, trotzdem solltest du es mit den Pausen – wenn auch nur häppchenweise – versuchen einzuhalten. Dein Kopf wird in dieser Zeit nämlich besonders kreativ und so kann es passieren, dass dieses Tierkreiszeichen eine Chance entdeckt, die sie:er vielleicht sonst übersehen hätte. Genau die richtige Zeit, deine Intuition dafür zu nutzen, Neujahrsvorsätze anzuvisieren.

Wassermann: Ideenreichtum

Wenn der Saturn im Wassermann steht, dann kann das Tierkreiszeichen auf eine hohe Konzentrationsfähigkeit und besonders stark ausgeprägten Intellekt hoffen. Alle Ideen und Geistesblitze, die du jetzt hast, solltest du dir unbedingt notieren. Der Saturn sorgt dafür, dass dein Ideenreichtum belohnt wird und deine Einfälle an der richtigen Stelle Gehör finden.

