Zwitschernde Vögel, summende Insekten, blühende Pflanzen, morgens hat man wieder Lust, aus dem Bett aufzustehen, und die Schultern müssen auch nicht mehr die ganze Zeit verkrampft vor Kälte hochgezogen werden – ja, es ist eindeutig Frühling. Und mittlerweile stimmt endlich auch das Wetter frühlingshafte Töne an. Radfahren, Gartenarbeit, grillen, wandern, an Meer oder See fahren ... Hauptsache raus, und zwar ohne sich vorher 20 Minuten lang warm einpacken und dann nach einer Viertelstunde an der frischen Luft schon wieder feststellen zu müssen, dass es mittlerweile dunkel geworden ist.

Für die Natur ist der Frühling die Phase des großen Erwachens und auch in uns weckt die Jahreszeit in der Regel neue Energie und Lebenslust – was bei näherer Betrachtung nicht soooo verwunderlich ist, schließlich sind wir ein Teil der Natur (oder waren es zumindest einmal). Aus astrologischer Sicht wird der Frühling in diesem Jahr für uns alle spannend bis abenteuerlich: Außergewöhnliche Chancen bahnen sich an, Mut und die Bereitschaft, sich auf Veränderungen einzulassen, zahlen sich nun aus und können sich als überaus nützlich erweisen. Welche Aufgabe die Sterne speziell deinem Sternzeichen für die mittlerweile schon recht fortgeschrittene Jahreszeit stellen möchten, kannst du in unserer Galerie nachlesen.

