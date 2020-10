Der Herbst gehört definitiv zu den tollsten vier Jahreszeiten überhaupt! Er bezaubert durch wunderschöne Farben, verwöhnt uns mit saisonalen Besonderheiten wie Kürbissen, Pflaumen, Äpfeln und Nüssen und begrüßt uns morgens mit den romantischsten Sonnenaufgängen, die man sich nur vorstellen kann.

Viele Menschen zieht es deshalb im Herbst noch mal sehr stark raus in die Natur: Pilze und Kastanien sammeln, Sport im Freien oder einfach nur draußen sein und den herbstlichen Zauber auf sich wirken lassen – in der goldenen Jahreszeit wirkt die Welt wie ein gemütliches zu Hause, das uns zum Eintreten und Verweilen einlädt.

Andererseits bildet der Herbst natürlich den Übergang zum Winter, und manchen Leuten, vor allem den Wintermuffeln, macht das ganz schön zu schaffen. Wenn die Tage dunkler werden und die Luft kälter, schwinden bei einigen Motivation, Unternehmungslust und die gute Laune. Zum Teil ist es sicherlich eine Frage unserer Einstellung, wie wir mit dem Herbst umgehen und auf die Jahreszeit reagieren, doch auch unsere Natur und Mentalität spielt hier eine Rolle – und spätestens damit sind wir bei der Astrologie. Die Astrologie kann uns dabei helfen zu verstehen, was der Herbst in uns auslöst und was wir in dieser Zeit besonders brauchen. Sollten wir es uns gemütlich machen? Oder noch mal motivieren, an die frische Luft zu gehen und etwas zu unternehmen? In unserer Galerie erfährst du, was deinem Sternzeichen jetzt gut tut.

Du möchtest mehr über dich und die anderen Sternzeichen erfahren? Falls dich Beziehung und Partnerschaften interessieren, kannst du dich in unserem Partnerhoroskop schlau machen. Dort findest du Tipps und Infos für alle möglichen Sternzeichen-Paarungen. Möchtest du generell wissen, wie die zwölf Sternzeichen-Typen in Beziehungen agieren und was sie brauchen? Das kannst du in unserem Liebeshoroskop nachlesen.

Auch interessant findest du vielleicht, was dein Mondzeichen über dich verrät oder was unser Aszendentenrechner über deine Persönlichkeit enthüllen kann. Und was die Sternzeichen und die vier Elemente miteinander zu tun haben, kannst du ebenfalls bei uns erfahren.