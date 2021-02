Die einen würden sich am liebsten ins Bett kuscheln und von November bis März Winterschlaf halten wie ein Eichhörnchen, andere zögen lieber mit den Vögeln gen Süden und wieder andere lieben und genießen gar den mitteleuropäischen Winter mit seiner zum Teil klirrenden Kälte, wenigen Sonnenstunden und Schneematsch befleckten Gehwegen. Doch egal wie wir im Einzelnen zur kalt-dunklen Jahreszeit stehen: Sie gehört zu unserem Leben dazu und da können wir auch gleich das Beste draus machen. Denn mit unabänderlichen Dingen zu hadern, bringt bekanntlich nichts.

Ob barfuß durch den Schnee laufen, Wohnung auf Vordermann bringen oder sich Zeit für Planung und Organisation von persönlichen Projekten nehmen, der Winter bietet jede Menge Raum und Möglichkeiten, um Dinge zu tun, die wir im sommerlichen Stress des ständig draußen seins und jeden Sonnenstrahl ausnutzen gerne mal hinten anstellen. Welches To Do dir basierend auf deinem Sternzeichen die bittere Jahreszeit versüßen und vielleicht sogar zu einem echten Geschenk machen kann, erfährst du in unserer Galerie.

