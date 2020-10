Natürlich weiß niemand ganz genau, was der Sinn des Lebens ist und worum es eigentlich geht. Vielleicht braucht das Leben auch gar keinen Sinn, weil es sich selbst genug ist – denn was es so alles anstellt, um zu existieren und weiter fort zu bestehen, ist durchaus beeindruckend.

Gespräche mit alten oder weisen Personen legen jedoch nahe, dass wir als Menschen ganz am Ende typischerweise dann besonders glücklich und zufrieden auf unser Leben zurückblicken können, wenn wir möglichst viel ausprobiert und gelernt haben. Wenn wir immer wieder aus unserer Komfortzone ausgebrochen und über uns hinausgewachsen sind. Das Problem an dieser Komfortzone ist nur: Oft merken wir gar nicht, dass wir darin festsitzen, und haben keine Ahnung, welche Freiheiten und Erfahrungen wir uns dadurch durch die Lappen gehen lassen.

Bei diesem Schlamassel kann jedoch die Astrologie eventuell ein bisschen weiterhelfen: Dank der Sternzeichen-Profile, die Astrolog*innen für uns erstellt haben, können wir Tendenzen in uns erkennen, feststellen, wie wir ticken – und uns darüber klar werden, was wir unbedingt einmal probieren sollten, um unsere Komfortzone zu verlassen und ein Stück mehr Freiheit zu gewinnen. Neugierig, was das bei deinem Sternzeichen wohl sein könnte? In unserer Bildergalerie findest du die Antwort.

