Schlicht und minimalistisch oder ausgefallen mit vielen Deko-Elementen? Dein Sternzeichen verrät es!

Zeig mir deine Wohnung, und ich sag’ dir, wer du bist. Denn kaum etwas spiegelt dein Innerstes besser wider als deine eigenen vier Wände. Doch wusstest du, dass auch dein Sternzeichen deine ästhetischen Entscheidungen beeinflussen kann? Wir verraten, inwiefern dein Tierkreiszeichen mit deinem Interior-Style zusammenhängt und was das über dich aussagt.

Steinbock: Bedacht und geradlinig

Die charakteristischen Steinböcke überlassen nichts dem Zufall. Jeder Schritt ist wohlüberlegt und sehr bedacht, was sich auch in ihrem Einrichtungsstil widerspiegelt, der vor allem eins ist: geradlinig. Menschen mit diesem Sternzeichen wählen gern einen cleanen, modernen Stil, sind aber auch offen für Neuerungen. Immerhin ist es diesem Sternzeichen sehr wichtig, immer ganz vorne mitzuspielen, und dazu gehört eben auch, sich neue Trend-Modelle anzuschaffen.

Wassermann: Erfinderisch und wechselhaft

Wassermänner sind erfinderisch, aber auch wechselhaft und ungeduldig. In ihren vier Wänden erfinden sie sich gern oft neu, wobei der grundlegende Einrichtungsstil eher futuristisch und schlicht ist.

Fische: Verträumt und lässig

Fische sind sensible Freigeister und richtige Träumer:innen. Kein Wunder, dass sie sich in Einrichtungshäusern immer von Gegenständen mit legerem Hippie-Flair verführen lassen. Nicht abwegig also, dass du bei Fischen zu Hause den gehypten Boho-Style vorfindest. Locker-lässig, gemütlich, aber dennoch schick.

Widder: Ehrgeizig und anpassungsfähig

Widder sind für ihren Ehrgeiz bekannt, aber auch für ihre Anpassungsfähigkeit. Turns out: Egal wie es aussieht, Hauptsache, es ist perfekt. In der Regel bevorzugen diese Tierkreiszeichen eher helle und offene Räume, aber legen sich nicht auf einen Einrichtungsstil fest. Am Ende muss es zusammenpassen und in sich stimmig sein, erst dann fühlen sie sich wohl.

Stier: Selbstbestimmt und stabil

Leute mit dem Sternzeichen Stier lassen sich ungerne reinreden. Wenn sie etwas anpacken, möchten sie das Zepter alleine schwingen – auch in Einrichtungsdingen. In der Regel setzen sie dabei auf einen Stil, der Stabilität demonstriert, wie z. B. große Möbel.

Zwilling: Spielerisch und funktional

Bei Zwillingen steht vor allem der spielerische Aspekt im Vordergrund. Sie lieben es, wenn etwas funktional ist, aber dennoch schick aussieht. Diesen Impuls haben sie durch ihre neugierige und offene Art.

Krebs: Raffiniert und liebevoll

Wenn Krebse eins können, dann modern mit altertümlich zu kombinieren. Nicht selten findet man bei ihnen zu Hause noch ein altes Möbelstück von Oma, raffiniert in Szene gesetzt. Dabei setzen sie meist auf ruhige und gedeckte Töne und auf natürliche Materialien. Hauptsache liebevoll, so wie sie selbst.

Löwe: Bunt und auffallend

Auffallen um jeden Preis. Das tun Löwen besonders gern, und auch ihr Einrichtungsstil tut das, denn der Raum soll bestenfalls auch ihre Persönlichkeit widerspiegeln. Dabei im Mittelpunkt: verschiedene Formen und viele Farben – ein wahrhaftiger Interior-Traum.

Jungfrau: Bescheiden und minimalistisch

Jungfrauen sind bescheiden und praktisch, genau wie ihr Einrichtungsstil. Sie leben sehr minimalistisch und wollen mit ihrem schlichten Stil ein Gefühl der Ruhe vermitteln. Dennoch legen sie Wert auf hübsche Deko-Elemente, an denen sie sich auch immer wieder erfreuen.

Waage: Kreativ und charmant

Die vier Wände der Waage sprühen vor Charme und Kreativität. Allerdings sorgt ihre Unentschlossenheit auch dafür, dass manche Dinge lange auf ihre Vollendung warten müssen. So stehen manche DIY-Projekte lange herum, aber das Warten lohnt sich: Du hast ein besonderes Auge für Ästhetik.

Skorpion: Verrückt und stylisch

Skorpione sind schnell begeistert von neuster Technologie, die gleichzeitig ihre Kreativität zum Vorschein bringt. So kann es schon mal passieren, dass man bei diesem Tierkreiszeichen etwas findet, was eher unüblich für einen durchschnittlichen Haushalt ist.

Schütze: Chaotisch und verträumt

Schützen leben ihrer eigenen Welt, und die ist in den meisten Fällen sehr verträumt, gemütlich, aber auch etwas chaotisch. Sie legen viel Wert auf die kleinen Dinge und haben dementsprechend auch viele Deko-Elemente zu Hause.

Verwendete Quellen: freeofficefinder.com, brigitte.de, westwing.de