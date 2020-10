Der Oktober schreitet voran und geht in die zweite Hälfte. Wie die Sterne deine Gesundheit und dein Wohlbefinden in der Woche vom 12. bis 18. Oktober beeinflussen, liest du hier.

Die Tage werden immer dunkler und auch die Stimmung verdunkelt sich so langsam bei einigen Menschen. Bis zum Neumond am Freitag sind viele Sternzeichen noch im Erholungsmodus, wobei es wie üblich ein paar Ausnahmen gibt, die jetzt jede Menge Power und Lebensfreude in sich spüren. Wie sich Sonne, Mond und Sterne in der 42. Kalenderwoche vom 12. bis 18. Oktober insgesamt auf das körperliche und geistige Wohlbefinden der zwölf Sternzeichen auswirken, verraten wir jetzt.

Horoskop: Dein Gesundheitshoroskop vom 12. bis 18. Oktober

Steinbock

Bei dir passt diese Woche einfach alles! Du verfügst über viel Charisma und eine gute innere Balance. Natürlich liegt das größtenteils daran, dass du Körperpflege, Ernährung und Bewegung zur Zeit optimal auf deinen Typ abstimmst. Gönn dir ruhig auch mal ein etwas dekadenteres Verwöhnprogramm wie Spa Day oder Massage, wenn dir danach ist – dein Gefühl bringt dich jetzt garantiert auf den richtigen Trichter.

Wassermann

Du fühlst dich motiviert bis angriffslustig – denn momentan weißt du kaum wohin mit deiner Kraft. Sonne und Mars boosten diese Woche deine Energie, und am besten investierst du die in jede Menge Sport und Bewegung. Wenn du jetzt nicht den Hintern hoch bekommst, verwandelt sich deine Power mit hoher Wahrscheinlichkeit in Frust, Unausgeglichenheit und Unzufriedenheit und das möchte wirklich niemand – weder du noch deine Mitmenschen ...

Fische

Dein Leistungsbarometer ist jetzt eher durchschnittlich. Beim Sport bist du nicht besonders motiviert und generell brauchst du in deiner Freizeit möglichst viel Abstand vom Alltagsstress. Wenn du dir bewusst deine Rückzugsmomente nimmst, kommst du am besten klar. Momentan brauchst du in erster Linie körperliche und geistige Ruhe sowie Zeit zum Nachdenken. Tipp: Versuch mal, deinen Social Media Konsum ein bisschen runterzufahren. Etwas weniger online sein kann dir jetzt sehr dabei helfen zu entspannen.

Widder

Jackpot! Für Sport und Bewegung ist das eine tolle Woche, außerdem weißt du dich gesund zu ernähren und fühlst dich innerlich ausgeglichen und mit dir im Reinen. Kein Wunder, dass du jetzt gerne aktiv bist und die Anforderungen des Alltags mit viel Mut und Optimismus bewältigst. Was deine Sportroutine angeht, kannst du jetzt ruhig eine Schippe drauflegen und dir mehr zutrauen als sonst. Oder du probierst mal ganz was Neues aus, wenn dir danach ist – je größer die Herausforderung, umso besser.

Stier

Venus schenkt dir diese Woche eine unerschütterliche, innere Harmonie, die sich auch in deinem Äußeren zeigt. Du gönnst dir nun von selbst extra viel Ruhe und gehst achtsam mit dir um. Meditation, Schlaf und leichte Bewegung sind jetzt das, was dir körperlich und seelisch am besten bekommt. Cherry on top: Dein Schlaf ist zurzeit besonders tief und erholsam.

Zwillinge

Sonne und Mars steigern nun gemeinsam deine Lebensfreude und spornen dich so richtig an. Je mehr du dich bewegst, umso besser steht es um dein körperliches und seelisches Wohlbefinden. Gesundheitliche Defizite kannst du jetzt – auch dank dem abnehmenden Mond – sehr gut abbauen. Du steuerst geradewegs auf eine optimale Verfassung zu.

Krebs

Im Moment stehen deine Sterne besonders gut für Erholung, Wellness und ein ausgiebiges Verwöhnprogramm. Auf Sport hast du weder richtig große Lust, noch bist du in der körperlichen Verfassung, um großartig an deine Grenzen zu gehen. Leichtes Training oder schöne Spaziergänge sind jetzt am besten für dich und reichen völlig aus.

Löwe

Hui, Powerplanet Mars bringt jetzt ordentlich Schwung in dein Leben! Deine sportliche Motivation ist groß und auch im Alltag gibst du ordentlich Gas. Trotzdem besteht deine Freizeit nicht nur aus Action und Bewegung: Du spürst nun genau, wann du Ruhe brauchst, und erholst dich in Momenten der Entspannung sehr bewusst und intensiv. So findest du diese Woche eine rundum gute Balance.

Jungfrau

Für anspruchsvolles Training fehlt dir momentan der Ansporn. Venus legt nahe, in deiner Freizeit lieber auf Erholung und Relaxen zu setzen – mach es dir jetzt einfach gemütlich und genieß den Herbst. Schon klar, das fällt gerade dir als Jungfrau alles andere als leicht. Aber eine gesunde und achtsame Lebensweise hilft dir in dieser Woche am besten dabei, deinen Alltag zu bewältigen. Schau dich doch mal um: Zur Zeit schaltet auch die Natur einen Gang runter – und als Teil von ihr solltest du das ebenfalls tun.

Waage

Die Sonne in deinem Zeichen baut dich nach wie vor auf und fördert deine Zuversicht. Trotzdem bedeutet das nicht, dass du beim Sport aufs Ganze gehen solltest. Laufen, spazieren gehen, Fahrrad fahren und vielleicht ein leichtes Fitnesstraining – so etwas macht dir jetzt Freude und bekommt sowohl deiner Seele als auch deinem Körper gut. Dein Ehrgeiz für sportliche Höchstleistungen hält sich jedoch in Grenzen – und das ist völlig okay.

Skorpion

Körperlich hast du jetzt ein kleines Tief, dafür bist du seelisch umso stärker! Du tust dir nun ganz bewusst etwas Gutes, pflegst dich intensiver und lebst besonders nachhaltig. Gesunde Ernährung ist dir momentan noch wichtiger als sonst, denn dein Körper braucht gerade jede Unterstützung und Stärkung, die er kriegen kann. Netter Nebeneffekt: Mit dieser Einstellung und Lebensweise stärkst du automatisch dein Immunsystem – sofern du mindestens ein halbes Stündchen an der frischen Luft in deine Routine integrieren kannst.

Schütze

Eine gesunde Lebensführung ist für dich grundsätzlich selbstverständlich – allerdings gibt es in dieser Woche ein paar kosmische Gegenströme, die es dir etwas schwerer machen als sonst. In dir wächst das Bedürfnis, dein Leben hemmungslos und in vollen Zügen zu genießen. Dabei schwindet deine Bereitschaft, dich mit Rücksicht auf deine Gesundheit zu disziplinieren. Wahrscheinlich brauchst du diese Pause einfach mal und musst dir darüber nicht allzu große Sorgen machen. Wer generell gesund lebt und auf sich achtet, kann auch ab und zu ein paar Tage locker lassen. Tipp: Abwechslung und Action bekommen dir in dieser Woche ganz besonders gut!