Fit und energiegeladen? Oder eher kraftlos und krankheitsanfällig? Wie es in der Woche vom 21. bis 27. September laut Horoskop um deine Wellness und Gesundheit bestellt ist, liest du hier.

Die gute Nachricht zuerst: Unser Mond nimmt momentan ab und das wirkt sich grundsätzlich positiv auf unsere Gesundheit aus. Nun jedoch die schlechte: Der Mond ist nicht der einzige astrologische Einfluss, der für unser Leben eine Rolle spielt. Was die Gesamtkonstellation der Sterne und Planeten in der Woche vom 21. bis 27. September für deine körperliche und psychische Verfassung bedeutet, verraten wir jetzt.

Horoskop: Dein Gesundheitshoroskop vom 21. bis 27. September

Steinbock

Um fit und gesund zu bleiben und mental abzuschalten, brauchst du nun keine aufwendigen Trainingspläne, sondern einfach Abstand von allzu viel Rummel und Zeit für dich. Bleib in deiner Freizeit einfach mal zu Hause und lass dich von einem guten Film inspirieren – das bringt dir jetzt mehr als alles andere.

Wassermann

Du hast gerade viel Spaß an Bewegung und Training. Du steigerst deine Fitness, setzt dir ehrgeizige Ziele beim Sport – und erreichst sie mit links. Kleiner Tipp: Frische Luft ist jetzt ein super Energie Booster für dich.

Fische

Jupiter versorgt dich mit Esprit und Lebensfreude. Du bist in einer aufstrebenden Phase und das sieht man dir auch an – dank deiner positiven Ausstrahlung begegnen dir deine Mitmenschen mit Wohlwollen und sind gern in deiner Nähe. Du genießt dein Leben und weißt selbst Kleinigkeiten jetzt besonders wertzuschätzen. Du nimmst dir Zeit für alles Schöne und für Momente absoluter Ruhe. Zurzeit kannst du sehr gut abschalten und entspannen.

Widder

Dein Energielevel ist hoch und du trainierst ehrgeizig und effizient. Dabei spürst du aber, wann es besser ist, zu relaxen, und setzt deshalb genau zur richtigen Zeit auf Erholung und Ruhepausen. In dieser Woche findest du eine ideale Mischung aus Vollangriff und Loslassen.

Stier

Dein Gesundheitsbewusstsein ist groß, du ernährst dich gerne vitaminreich und isst, was deinem Körper guttut. Dummerweise macht dir Venus einen Strich durch die Rechnung: Ihr Einfluss schlägt dir jetzt auf die Verdauung. Nimm dir am besten etwas mehr Zeit fürs Essen und gönn dir generell möglichst viel Ruhe im Alltag – es ist nicht deine Woche für körperliche Hochleistungen und große Sprünge.

Zwillinge

Deine Zeit ist jetzt besonders in Erholung und Wellness gut investiert. Wenn du dich bewusst dafür entscheidest, kannst du nun sehr viel für dein Wohlbefinden tun, indem du etwa meditierst oder vielleicht mal in die Sauna gehst, wenn du magst. Deine innere Balance wird sich auch auf dein Äußeres positiv auswirken. Laut Horoskop fällt es dir in diesen Tagen leicht dich zu entspannen, wobei Venus und Mars dich dabei aufbauen und stärken – du musst dir nur die Zeit dafür nehmen. Vielleicht sind ja ein paar spontane Urlaubstage drin? Dafür wäre diese Woche ideal.

Krebs

Achtung! Merkur und Mars laufen quer und senken dein Energielevel. Beim Sport solltest du es in dieser Woche nicht übertreiben und deine Grenzen nicht allzu sehr austesten. Gönn dir lieber ein paar Mußestunden, viel Schlaf und Freiraum für Geist und Seele – das baut dich auch körperlich am besten wieder auf.

Löwe

Venus spricht jetzt deine lebensfrohe, genießerische Seite an. Du möchtest es dir einfach nur gut gehen lassen und dich verwöhnen: Gesichtsmasken, Peeling, Massagen – das ist gerade genau deins! Gönn es dir ruhig ohne schlechtes Gewissen, dein Körper und dein Geist senden dir diese Signale nicht umsonst. Wellness-Treatments haben nun erhebliche, positive Effekte und geben dir nachhaltig Kraft.

Jungfrau

Wow! Jede Menge positive Einflüsse wirken nun auf deine Verfassung ein. Du bist nervenstark, optimistisch, gelassen und strahlst geradezu von innen. Dein Energielevel ist auf einem hohen Niveau und du bringst top Leistungen bei Sport und Fitnesstraining. Und als wäre das nicht schon genug, kommst du abends trotzdem problemlos zur Ruhe und findest schnell in einen erholsamen Schlaf. Kein Wunder, dass deine Reserven jetzt nicht so schnell zur Neige gehen.

Waage

Venus bringt gute Laune und weckt den Genießer in dir. Du setzt nun bewusst darauf, die schönen Dinge des Lebens in den Vordergrund zu stellen – gute Entscheidung! Du gehst gern aus und suchst Inspiration für deine Seele. Beim Training ist ein leichtes Workout optimal – so, dass du dich ausgeglichen und ausgelastet fühlst, aber nicht ausgepowert und überfordert.

Skorpion

Dank der Sonnenpower bist du für alle anfallenden Herausforderungen ausgezeichnet gewappnet. Dein Energiebarometer steigt und du kannst dir in dieser Woche viel zutrauen. Besonders günstig stehen deine Sterne für Ausdauersportarten – deine Kondition und dein Kreislauf sind jetzt sehr belastbar.

Schütze

Mars wirkt wie ein Turbo und treibt dich wunderbar an. Beim Sport bist du ambitioniert und im Alltag schaffst du selbst ein anspruchsvolles Pensum mit links. Körperlich wie psychisch bist du jetzt in Topform und äußerst belastbar. Tipp für alle Beauty-Queens: Gönn dir jetzt ruhig hin und wieder mal eine pflegende Maske, deine Haut nimmt die Pflegestoffe gerade richtig gut auf.

