In der Woche vom 5. bis 11. Oktober haben wir abnehmenden Mond, das heißt, wir alle können uns gut regenerieren und erholen. Welche Besonderheiten die einzelnen Sternzeichen zu beachten haben, erfährst du in unserem Gesundheitshoroskop.

Abnehmender Mond – wie wir ihn etwa in der Oktoberwoche vom 5. bis 11. Oktober haben – fördert grundsätzlich körperliche wie seelische Heilungsprozesse und hilft uns dabei, zu regenerieren. Was das individuell für uns bedeutet, kann sich allerdings stark unterscheiden: Manche sind in dieser Zeit besonders belastbar, andere können sich sehr gut erholen und sollten sich gezielt Ruhe gönnen. Wie sich Sonne, Mond und Sterne in der 41. Kalenderwoche auf Körper und Geist der zwölf Sternzeichen im einzelnen auswirken, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das Gesundheitshoroskop vom 5. bis 11. Oktober für alle Sternzeichen

Steinbock

Ausgiebige Spaziergänge im Freien, Wellness und Entspannung – das sind die Dinge, die dir jetzt gut tun. Dein Alltag hat dir in der letzten Zeit viel abverlangt (und tut es auch weiterhin), daher sehnen sich dein Körper und deine Psyche nach Ruhe und Erholung. Kraft tanken und auf dich Acht geben sind für dich jetzt die Gebote der Stunde.

Wassermann

Sport, Action und Abwechslung sind die drei Säulen, auf denen zurzeit deine Lebensfreude basiert. Du kannst ruhig jede freie Minute nutzen, um dich zu bewegen oder etwas mit Freunden zu unternehmen. Hauptsache, es ist etwas los und Körper und Seele bekommen Input und Abwechslung.

Fische

Im Moment brauchst du viel Nahrung für Geist und Seele. Es reicht dir nicht, dich nur zu bewegen und sportlich aktiv zu sein, denn du setzt auch auf innere Stärke. Bei Meditation sowie beim Musikhören und Lesen tankst du besonders gut auf. Zudem wirken sich pflanzliche Produkte nun positiv auf dein Wohlbefinden aus.

Widder

Energie und Motivation sind diese Woche bei dir auf einem Topniveau! Vor allem auf Sport und Fitness hast du jetzt große Lust und das zeigt sich natürlich in deinen Leistungen. Trotzdem mahnen die Sterne dich auch zur Ruhe! Kurze Auszeiten zwischendurch und entspannende Maßnahmen wie Sauna oder Massagen können wahre Wunder wirken – und deine Performance nochmals steigern.

Stier

Venus und Jupiter helfen dir beim Entspannen und vermitteln eine positive Grundstimmung. Und wie das immer so ist: Deine gute Laune pimpt automatisch dein Charisma und deine körperliche Verfassung. Du genießt dein Leben, bist dabei allerdings achtsam und gesundheitsbewusst. So bevorzugst du etwa beim Essen jetzt frische und saisonale Produkte, Sport machst du maßvoll und zielgerichtet.

Zwillinge

Zwillinge haben diese Woche Hummeln im Hintern – du brauchst jetzt definitiv viel Bewegung und Action. Klettern, Mountainbiking oder irgendetwas mit Geschwindigkeit sind Aktivitäten, die dich diese Woche gleichermaßen entspannen wie anregen. Du verfügst nun einfach über sehr viel Energie und Lebenslust – würdest du dich zu Ruhe und Achtsamkeitsübungen zwingen, würde dich das wahrscheinlich eher unruhig machen.

Krebs

Mars läuft quer und so ist das mit deinem sportlichen Ehrgeiz gerade so eine Sache. Du reißt dir jetzt kein Bein aus und machst nur das, was nötig ist – aber mehr wäre momentan auch nicht gut. Dafür läuft es beim Relaxen und in Sachen Pflege ausgezeichnet! Mach dir keinen Kopf, wenn es dich nun öfter ins Spa zieht als ins Gym –du brauchst gerade einfach das volle Verwöhnprogramm.

Löwe

Sonne und Mars liefern dir aktuell beste Unterstützung für deine Gesundheit und Fitness. Du kannst Herz und Kreislauf stärken und deine Kondition verbessern. Was deine Psyche angeht: Schlechte Gewohnheiten kannst du jetzt besonders gut ablegen bzw. durch bessere ersetzen. Dich und deinen Alltag bewusst zu reflektieren, kann sich also wirklich lohnen.

Jungfrau

Venus hat jetzt eine sehr positive Wirkung auf dich – dank ihr kannst du besser entspannen und genießen als sonst. Bewusste Auszeiten und regelmäßiger Abstand vom alltäglichen Trubel tun dir gut und lassen dich hinterher deutlich effizienter und gelassener agieren. Eine günstige Woche übrigens, um ein paar neue Pflegeprodukte (Geischtsmasken, Öle, Haarpflege ...) auszuprobieren: Du nimmst jetzt sehr genau wahr, was zu dir passt und was nicht.

Waage

Die Sonne in deinem Zeichen liefert dir neue Lebenskraft und Zuversicht. Jetzt ist Waage-Zeit und das spürst du – du fühlst dich ausgeglichen und mit dir selbst im Reinen. Sogar nach einem anstrengenden Tag kehrt schnell deine innere Ruhe ein. Tipp: Für Rückentraining und Muskelaufbau ist diese Phase besonders geeignet. Der abnehmende Mond lässt dich nach dem Training gut regenerieren.

Skorpion

Dein Energielevel ist jetzt extrem hoch! Deine täglichen Anforderungen meisterst du souverän und ohne Probleme. Besonders gut bekommt dir jetzt die Kombination aus leichtem Training und proteinreicher Ernährung – Venus und Jupiter helfen dir dabei, dich optimal in Form zu bringen.

Schütze

Das wird eine super Woche in Sachen Energie und gute Laune! Sonne und Mars schieben dich an und machen dir noch größere Lust auf Bewegung als sonst. Zum Glück fühlst du dich fit und gesund und brauchst dich daher nicht zu bremsen. Allerdings solltest du verstärkt auf eine gesunde Ernährung achten – Alkohol und Fast Food verträgst du jetzt weniger gut und es wäre schade sowie belastend für dein inneres Gleichgewicht, wenn du deshalb einen Gang runterschalten müsstest.