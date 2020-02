Horoskop: Dein Glückstag im März – laut Sternzeichen

Der März beginnt für die meisten Sternzeichen entspannt, nimmt aber in der zweiten Hälfte noch an Fahrt auf. Die Glückstage der Sternzeichen im ersten Frühlingsmonat des Jahres 2020 im Überblick.

Horoskop: Das ist dein Glückstag im März – laut Sternzeichen

Steinbock: 28. März

Dein März-Glückstag ist wie dafür gemacht, eine wichtige Entscheidung zu treffen, die dich schon länger beschäftigt – denn auf einmal spürst du, was richtig ist. Verlass dich auf dein Gefühl und zerdenke es nicht weiter! Jupiter ist auf deiner Seite.

Wassermann: 31. März

Endlich! An deinem März-Glückstag kriegst du etwas gebacken, das dich schon eine gefühlte Ewigkeit nervt. Eventuell bekommst du auch Klarheit oder Feedback von außen. Auf jeden Fall wirst du merken, wie der Knoten platzt und dein Kopf wieder wunderbar frei wird.

Fische: 20. März

Astrologischer Frühlingsanfang und letzter Tag der Fische-Saison – da meint es das Universum noch mal richtig gut mit dir! Du fühlst dich super entspannt und ausgeglichen und bist mir dir hundertprozentig im Reinen. Ein guter Tag, um zu genießen.

Widder: 27. März

Oh lala! Du solltest dich an deinem Glückstag unbedingt unter Menschen begeben, denn dir prophezeien die Sterne eine Begegnung, die dein Leben sehr bereichern kann ...

Stier: 8. März

Lust auf etwas Neues? An diesem Sonntag ist die Zeit für dich reif, etwas zu wagen. Falls dir das zu kurzfristig ist: Im Zweifel genügt es schon, erst einmal nur die Weichen zu stellen.

Zwillinge: 13. März

Natürlich sind's die Zwillinge, die ausgerechnet am Freitag, den 13. ganz besonders viel Glück haben, wer denn auch sonst?! Dir fallen deine Aufgaben an diesem Tag leichter als gewohnt und die dadurch frei werdenden Kapazitäten nutzt du überaus smart ...

Krebs: 3. März

Am Morgen, wenn du aufstehst, fühlt es sich vielleicht noch nicht so an, aber glaube es ruhig: Der 3. März wird dein Tag! Vor allem deine Mitmenschen tragen zu deinem Glück bei, denn wie sich herausstellt, verstehen sie dich um einiges besser, als du immer dachtest.

Löwe: 9. März

Es ist zwar ein Montag, aber du bist an diesem Tag voller Energie und nicht zu bremsen. Ohne dass es dir jemand sagen müsste, spürst du, wie gut du bist in dem, was du tust, und dass du dein Leben genau richtig gestaltet hast. Zahlt sich eben doch manchmal aus, sich treu zu bleiben.

Jungfrau: 25. März

Dich erreicht an deinem März-Glückstag eine Erkenntnis, die dir schon länger bewusst ist, endlich auch emotional. Genial, denn nun bist du bereit, Konsequenzen zu ziehen, die dein Leben positiv verändern.

Waage: 1. März

Jippieh, meteorologischer Frühlingsanfang! Auch wenn das Wetter noch nicht ganz so geil ist, spürst du bereits die Wärme des vor uns liegenden Frühlings und das Erwachen der Natur – und da kommt dir plötzlich eine richtig gute Idee ... schreib sie dir mindestens auf, sie könnte noch wichtig werden.

Skorpion: 14. März

Oh wie schön! An deinem Glückstag im März fügen sich die Dinge plötzlich so, dass du erkennst: Du hast schon verdammt viel richtig gemacht in deinem Leben. Falls du dich wunderst: Dieses Gefühl, das nennt man Zufriedenheit.

Schütze: 22. März

Sonntag, Frühling und du fühlst dich frei und entspannt. Freu dich ruhig schon mal, denn das wird ein perfekter Tag!

