Unsere Emotionale Intelligenz, also die Fähigkeit, mit unseren Gefühlen konstruktiv und gesund umzugehen, ist, wie die meisten unserer Eigenschaften, mitnichten in unsere Seele gemeißelt oder unveränderbar. Mit jedem Tag und jeder neuen Erfahrung entwickeln wir uns weiter und lernen dazu – über uns, unsere Mitmenschen, das Leben, die Welt. So stellen wir zum Beispiel alle irgendwann einmal fest, dass Schmerz und Enttäuschungen uns nicht umbringen und dass es besser ist, verletzt zu werden, als sich niemals zu öffnen oder zu hoffen. Fast jeder Mensch erfährt im Laufe seines Lebens, wie ärgerlich es im Nachhinein sein kann, wenn wir auf andere hören – statt auf unsere eigene Intuition.

Bei vielen nimmt die emotionale Intelligenz mit wachsender (Selbst-)Erfahrung zu, denn wir werden mit der Zeit vertrauter mit unseren Gefühlen und lernen immer besser damit umzugehen, insbesondere wenn wir achtsam und selbstbewusst leben. Dennoch gibt es natürlich Persönlichkeiten, denen es grundsätzlich leichter fällt, Emotionen zu verstehen und für sich und ihre Mitmenschen zu nutzen, und solche, deren Stärken eher woanders liegen. Wie es bei deinem Sternzeichen um die Veranlagung zur emotionalen Intelligenz bestellt ist, erfährst du in unserer Galerie.

