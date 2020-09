Prickelnd, heiß, romantisch? Oder eher abgestanden, kühl und fantasielos? Was die Sternzeichen in der Woche vom 7. bis 13. September in der Liebe erwartet, erfährst du hier.

Wie stehen deine Flirtchancen? Erwartet dich in deiner Beziehung Harmonie oder brauen sich Unwetter am Liebeshorizont zusammen? Wie sieht's in Sachen Lust und Leidenschaft für dich aus? Was dir die Liebes-Sterne in der Woche vom 7. bis 13. September in Aussicht stellen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Deine Liebes-Sterne für die Woche vom 7. bis 13. September

Steinbock

Achtung! Bei Paaren besteht ein hohes Konfliktpotential. Missverständnisse und Ungereimtheiten könnten euren Liebeshimmel trüben, die Sterne raten zu Geduld und Nachsicht, um den Frieden zu wahren. Gerade du als Steinbock kannst jetzt die Wogen mit deiner ruhigen, rationalen Art glätten. Singles haben derzeit keine Lust auf Kompromisse und sollten sich auch nicht dazu zwingen – du bist zufrieden, wie es ist, und brauchst nicht unbedingt eine Beziehung. Warte lieber auf den Richtigen und genieß so lange deine Freiheit, anstatt deine Ansprüche herunterzuschrauben.

Wassermann

Bei Singles geht es auf und ab: Mars bringt viel Schwung in deine Libido und weckt in dir die Lust auf sexy Abenteuer. Leider läuft allerdings Venus quer, sodass es dir jetzt äußerst schwer fällt, andere Menschen zu lesen und richtig einzuschätzen. Versuch am besten, möglichst offen und direkt zu kommunizieren und sei vorsichtig mit Andeutungen und Interpretationen – diese Woche führt dich Offenheit am ehesten zum Ziel. Letzteres gilt auch für Paare: An Leidenschaft mangelt es ihnen jetzt nicht, allerdings könnten vorschnelle Unterstellungen dazu führen, dass sie sich in Streitereien entladen, statt in liebevoller Lust ...

Fische

Mit dir meint es Glücksplanet Jupiter diese Woche besonders gut! Singles treffen auf interessante Menschen, zu denen sie schnell einen Draht aufbauen. Eventuell könnte sich mehr daraus entwickeln. Liierte genießen eine harmonische Zeit mit ihrem Schatz. Du spürst jetzt besonders stark, wie sehr du dich auf ihn verlassen kannst – vielleicht eine gute Gelegenheit, um ein paar deiner Sexfantasien mit ihm zu teilen und gegebenenfalls auszuleben ...? Die Nähe und Vertrautheit zwischen euch ließe das auf jeden Fall zu!

Widder

Venus und Mars machen dich in dieser Woche abenteuerlustig und selbstbewusst – und das lässt dich auf andere äußerst anziehend wirken. Singles sind in Flirtstimmung und haben jetzt keine Probleme damit, jemandem sehr schnell sehr nahe zu kommen. Auch Liierte spüren die prickelnden Vibes und haben große Lust darauf, ihren Partner neu zu verführen. Richtig so, denn das bringt Schwung in die Beziehung – und das ist in einer Widder-Partnerschaft natürlich nie verkehrt.

Stier

Singles sind diese Woche eher mit sich selbst beschäftigt und genießen ihre Freiheit. Du flirtest zwar durchaus gern, setzt aber lieber auf unverbindliches Vergnügen, statt dich auf einen Menschen näher einzulassen. Völlig okay, es muss ja nicht immer gleich in die Tiefe gehen. Bei Paaren stimmt zwar jetzt die große Linie, doch beim Sex könnten unterschiedliche Vorstellungen zu Konflikten führen. Mehr Verständnis und ein offenes Gespräch helfen weiter.

Zwillinge

An deiner Seite möchte man jetzt sein! Du bringst dich nun schwungvoll und mit viel Herz in deine Partnerschaft ein, erotische Momente sind dir laut den Sternen so gut wie gewiss. Du genießt die Nähe zu deinem Partner und weißt jetzt sehr zu schätzen, dass du jemanden hast, mit dem du fast alles teilen kannst. Bei Singles wecken die Sterne das Bedürfnis nach Nähe und Partnerschaft. Mars motiviert dich dazu, dein Glück zu versuchen und aktiv auf die Suche zu gehen. Tatsächlich stehen die Chancen gut, dass dabei etwas herauskommt, denn Venus verleiht dir jetzt eine sexy Ausstrahlung. Ob jedoch mehr drin ist, als prickelnde Abenteuer und heiße Flirts, steht – leider – nicht in den Sternen.

Krebs

Romantiker Krebs kommt diese Woche nicht so recht auf seine Kosten. Bei dir läuft Mars nun quer und lässt dich auf deinen Partner zickig und unangenehm dominant wirken. Ein bisschen was ist da auch dran, denn nach Kompromissen steht dir gerade einfach nicht der Sinn. Bemühe dich um Verständnis und Offenheit, damit sich keine Fronten zwischen euch bilden. Singles stellen die Sterne ebenso wenig große Gefühle in Aussicht. Du knüpfst zwar den einen oder anderen Kontakt, aber dass daraus etwas Ernstes werden könnte, ist zu bezweifeln.

Löwe

Löwen haben diese Woche das große Liebeslos gezogen! Romantikstern Venus und Erotiker Mars senden dir ihre volle Unterstützung und machen dich gleichermaßen unwiderstehlich wie gefühlvoll. Bei Singles könnte jetzt alles ganz schnell gehen – und unter Umständen laaaange anhalten. Bei Liierten dürfte es ordentlich prickeln. Auf deiner Agenda stehen Romantik, Erotik und alles, was zu zweit besonders viel Spaß macht.

Jungfrau

Deine Beziehung steht nun unter sehr guten Sternen, denn Sonne und Jupiter machen dich als Partner gerade sehr entspannt und vertrauenswürdig. Es geht jetzt vor allem auf deine Kappe, dass du dich mit deinem Schatz gut verstehst und sich das Band zwischen euch (wieder) festigt. Singles verspüren diese Woche Lust auf neue Kontakte – vielleicht mal mit Onlinedating experimentieren? Zumindest die Auswahl ist da überaus groß und es findet sich leicht jemand zum Kennenlernen.

Waage

Eine gefährliche Kombination: Venus verleiht dir eine lebhafte Fantasie, du hast jetzt ausgefallene Ideen, die dich total begeistern und die du gerne umsetzen würdest. Allerdings läuft Mars quer, wodurch es dir zum Teil schwer fällt, den richtigen Ton zu treffen und deinen Partner ins Boot zu holen. Kurzum: Es besteht die Gefahr, dass er sich von dir etwas überrumpelt fühlt. Stimm dich mit ihm am besten extra gut ab und verzichte auf Alleingänge und Überraschungen – auch wenn sie dir noch so genial erscheinen. Singles neigen ebenfalls dazu, etwas forsch aufzutreten und zu flirten, als wollten sie das große Glück damit erzwingen. So klappt das aber nicht – mit Feingefühl und deinem Waage-typischen Charme hast du bessere Aussichten auf Erfolg.

Skorpion

Dein Selbstbewusstsein ist jetzt besonders groß – und das kann es auch wirklich sein. Allerdings solltest du dabei nicht vergessen, dass dich deine Schwächen ebenso auszeichnen wie deine Stärken – und dass das für alle Menschen gilt. Gerade Singles neigen momentan dazu, überkritisch zu sein und zum Teil unrealistisch hohe Ansprüche an andere zu stellen. Doch wenn du daran festhältst, bleibst du garantiert allein. Bei Paaren läuft es gut, sofern ihr euch offen austauscht und miteinander teilt, was in euch vorgeht. Im Bett fehlt zwar gerade etwas die Leidenschaft, aber das ist kein Grund zur Sorge: Es müssen ja nicht immer die Funken fliegen.

Schütze

Schützen haben diese Woche großartige Liebessterne! Singles kommen sehr gut an, haben allerdings ausschließlich Lust auf unbeschwertes Vergnügen und prickelnde Kontakte – dein Single-Dasein ist gerade einfach zu schön, um es einfach so aufzugeben. Bei Paaren stehen Action und Abwechslung auf dem Programm. Du kannst deinen Partner für deine Ideen begeistern und ihr versteht euch super. Gemeinsame Unternehmungen stärken eure Bindung – und steigern eure Lust aufeinander. Sieht aus, als würde es zum Teil ziemlich heiß.

