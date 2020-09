Der Sommer kehrt zurück und auch in Sachen Sex und Liebe wird die Woche vom 14. bis 20. September für einige Sternzeichen laut Horoskop ganz schön heiß. Was dich liebestechnisch so erwartet, liest du hier.

Wiiie, du warst schon auf herbstlichen Kuschelkurs eingestellt? Tja, Pech gehabt, denn in der dritten Septemberwoche kehrt noch mal der Sommer zurück! Wie sich das und die anderen Ereignisse in unserem Universum auf dein Sexleben, deine Beziehung oder dein Single-Status auswirken, verraten wir jetzt.

Horoskop: Deine Liebessterne vom 14. bis 20. September

Steinbock

Oha! Dich machen deine Sterne momentan impulsiver als sonst. Du explodierst schnell, wenn dein Schatz irgendetwas tut, was dich nervt – nach dem Essen das Geschirr stehen lassen, eure Verabredungen vergessen, zu laut atmen ... Wenn er irgendwo Samthandschuhe rumliegen hat, sollte er die jetzt besser anziehen, denn sonst könnte es für euch beide ganz schön ungemütlich werden. Wer Single ist, ist diese Woche mit einer Flirt- und Datingpause am besten bedient!

Wassermann

Du lässt gerade in Sachen Liebe momentan lieber Taten als Worte sprechen – und bist damit extrem erfolgreich! In deiner Beziehung sind jetzt sexuelle Intimität und Erotik deutlich besser geeignet, um Konflikte zu lösen, als endloses Diskutieren und Problematisieren. Im Prinzip läuft's bei euch gut und durch Reinsteigern und Zankereien bauscht ihr kleine Alltagsproblemchen nur unnötig auf. Sind die Probleme in einer Woche immer noch da, könnt ihr dann darüber reden, aber zurzeit tun euch Sex und Kuscheln besser. Bei Singles stehen die Chancen gut, dass sich aus einem heißen Flirt eine noch heißere Nacht entwickelt.

Fische

Sternzeichen Fische kann jetzt dem einen oder anderen ganz schön den Kopf verdrehen! Du weißt deine Reize gekonnt in Szene zu setzen und weckst bei deinem Schatz oder Verehrer damit prickelnde Fantasien. Allerdings bist du selbst gerade nicht besonders abenteuerlustig und tust dich schwer damit, andere so richtig nah an dich heranzulassen. Jupiter stärkt in deiner Beziehung jetzt zwar Gleichklang und Stabilität, aber großes Herzklopfen ist nicht unbedingt angesagt.

Widder

Wow! Deine Liebessterne lassen diese Woche nichts zu wünschen übrig. Dein Schatz und du harmoniert jetzt super! Mit romantischen Gesten und erotischen Momenten bringt ihr neuen Schwung in eure Beziehung und frischt eure Liebe wieder auf – da könnten glatt die Schmetterlinge im Bauch noch mal anfangen zu flattern. Auch für Singles sieht es nach einer Glückssträhne aus: Du genießt es jetzt zu flirten und hinterlässt dabei einen bezaubernden Eindruck auf dein Gegenüber – eventuell könnten aus einer dieser neuen Bekanntschaften einmal sogar richtig tiefe Gefühle entstehen.

Stier

Bei dir konzentrieren sich die Sterne derzeit eher auf andere Bereiche als die Liebe, aber das ist völlig okay! Stier-Singles ruhen in sich und fühlen sich frei und ungebunden absolut wohl. Dein Selbstbewusstsein ist auch für andere spürbar und hält sie zum Teil sogar davon ab, auf dich zuzugehen – aber dadurch verpasst du nichts, denn dein Moment, dich mal wieder so richtig zu verlieben, ist einfach noch nicht da. Bei Paaren ist die Lage zwar stabil, doch es fehlt an Prickeln und Erotik. Falls du etwas nachhelfen möchtest, kannst du auf Überraschungseffekte setzen – falls nicht, genieße einfach euren Alltagstrott. Einen gemeinsamen Alltag zu haben, ist schließlich auch etwas Schönes.

Zwillinge

Sternzeichen Zwillinge – laut einer Studie übrigens der absolute Tinder-Star – hat dank Venus eine tolle Liebeswoche in Aussicht! Bei Singles lassen prickelnde Gefühle beim Flirten und Daten nicht lange auf sich warten. Du bist smart, witzig und wirkst auf andere äußerst attraktiv. Paare sind sich jetzt sehr nahe und verstehen sich gut. Romantik und Zärtlichkeit festigen eure Bindung und stärken gegenseitiges Vertrauen.

Krebs

O o! Mars läuft quer und drückt bei dir leider etwas auf die Stimmung. Single-Krebsen ist ihre persönliche Freiheit jetzt wichtiger als alles andere. Du nimmst andere zwar wahr und bist durchaus offen fürs Flirten, aber eine Beziehung oder auch nur ein ernsthaftes Kennenlernen kommen für dich gerade nicht wirklich in Frage – du musst dich jetzt erstmal mit dir selbst auseinandersetzen. In Krebs-Beziehungen kommen bei dir Zweifel auf: Ist eure Liebe wirklich für die Ewigkeit? Liebt ihr euch genug, um alle Hürden und Krisen gemeinsam zu meistern? Dein Schatz braucht jetzt viel Geduld und Verständnis – doch wenn er das aufbringen kann, macht euch diese Mini-Krise als Paar schon mal ein gutes Stückchen stärker.

Löwe

Love is in the air! Venus und Mars bescheren Paaren viel Heiterkeit und Harmonie. Du und dein Partner zelebriert die Liebe jetzt auf ganz besondere Weise und seid euch sehr nah. Singles flirten mit Freude und Leidenschaft und kommen so sehr schnell mit anderen Menschen in Kontakt. Dabei können sich eventuell intensive Gefühle entwickeln ...

Jungfrau

Dein Liebesleben profitiert jetzt sehr von deiner Gelassenheit und deiner beeindruckenden inneren Ordnung. Jungfrau-Singles wirken dadurch auf ihre Mitmenschen attraktiv und äußerst ansprechend. Da du aber ganz genau weißt, was du willst und von der Liebe erwartest, machst du niemandem falsche Hoffnungen, sondern suchst geduldig und gezielt nach deinem Match – und diese Strategie könnte schon sehr bald aufgehen! Bei Paaren wächst jetzt der Zusammenhalt und ihr habt viel Freude an gemeinsamen Zukunftsplanungen.

Waage

Bei Sternzeichen Waage könnte es in Liebesdingen diese Woche kaum besser laufen! Merkur und Venus sind auf deiner Seite und für Singles bedeutet das vielversprechende Flirts und spannende Bekanntschaften. Paare kommen sexuell jetzt voll auf ihre Kosten und stehen sich körperlich wie emotional ausgesprochen nahe – beste Voraussetzungen für eine erotisch prickelnde Woche.

Skorpion

Dem Skorpion gibt die Liebe diese Woche eher Rätsel auf. Venus läuft quer, deshalb ist beim Flirten bei Singles leider ein bisschen der Wurm drin. Es passt gerade einfach nicht, egal wie viel Mühe du dir gibst – was du jetzt am dringendsten brauchst, ist daher Geduld. In einer Beziehung ist vor allem Feingefühl erforderlich und sehr viel Beherrschtheit und Vertrauen. Eifersucht ist momentan absolut fehl am Platz, also halte sie möglichst im Zaum – sowohl deine eigene als auch die von deinem Schatz.

Schütze

Egal ob du Single bist oder in einer Beziehung: Du kriegst diese Woche auf jeden Fall eine Portion Liebe ab! Venus und Merkur pimpen dein Charisma und machen dich jetzt sehr kommunikativ – hilfreich, sowohl bei der Partnersuche als auch in einer Partnerschaft. Du bist offen und interessiert an deinen Mitmenschen und das kommt natürlich bei jedem gut an. Wenn du deinen Liebsten bereits gefunden und an deiner Seite hast, kannst du dich auf ein paar sehr romantische Momente mit ihm freuen – ihr beide seid momentan voll auf einer Wellenlänge.

