Der Kosmos steht unter Spannung und die Woche ist noch lang – wie das die unterschiedlichen Sternzeichen beeinflusst, verraten wir jetzt.

Horoskop: Deine Sterne am Dienstag, 4. Februar 2020

Steinbock

Steinböcke spüren heute großen Druck – von innen wie von außen. Sorry, aber das kommt nun mal leider davon, wenn man immer bis an seine Grenze geht und die Erwartungen bis aufs Äußerste hochschraubt ... Zeig den anderen, dass du auch (nur) ein Mensch bist und steh zu dir. Keine Sorge: Dadurch erscheinst du nicht schwach – sondern sympathisch!

Wassermann

Wassermänner sind heute einfach nur gut drauf! Regen? Sturm? Egal! Schließlich bleibt's schon wieder länger hell! Das Luftzeichen sieht gerade in allem nur das Positive und freut sich auf das, was vor uns liegt. Genieß diese Stimmung und stress dich nicht, gezielt etwas daraus zu machen – dann machst du es von ganz allein.

Fische

Fische fühlen sich heute aufgewühlt und sind sehr emotional – allerdings nicht im negativen Sinne, denn es macht sie lebendig, kommunikativ und spontan! Vielleicht eine gute Gelegenheit, Tagebuch zu schreiben? Denn je lauter sie sprechen, umso besser können wir unsere Gefühle verstehen ... manchmal jedenfalls, und für Fische könnte heute so ein Tag sein.

Widder

Mit dem Widder meint es das Universum heute nicht so gut. Hindernisse, Konfliktpotenzial, Missverständnisse – dem Feuerzeichen stellen sich momentan leider einige Herausforderungen in den Weg. Nimm es am besten nicht zu schwer und vermeide es, dich in eine Opferrolle zu begeben. Tu dir zum Ausgleich etwas Gutes! Es kommen garantiert auch wieder bessere Tage.

Stier

Stiere sind heute umgänglich, kompromissbereit und hochmotiviert – beste Voraussetzungen, um im Team etwas Großes auf die Beine zu stellen oder ein lästiges To-Do endlich abzuhaken. Nutz den Tag und glaub an dich! Dann kannst du den Rest der Woche fast schon die Füße hochlegen ...

Zwillinge

Hui, was ist denn da los? Zwillinge sind heute ungewöhnlich gefühlsbetont und dabei sehr sensibel gegenüber ihren Mitmenschen. Perfekte Gelegenheit, um mit jemandem Zeit zu verbringen, der dir wichtig ist – oder vielleicht für eine ehrliche Aussprache ...?

Krebs

Der Krebs ist heute der Glückspilz des Tages! In seinem Innern herrschen Ruhe und Ordnung und so steht seiner Performance emotional schon mal nichts im Wege. Von außen wiederum halten die Sterne ihm den Weg frei: Kollegen, die hinter ihm stehen, Beziehungen, die ihm Kraft geben – das Wasserzeichen hat jede Menge Rückenwind.

Löwe

Löwen sind heute geistig extrem fit. Zusammenhänge durchschauen, Konsequenzen vorhersehen, Prioritäten setzen – all diese Dinge gelingen dir gerade spielend leicht. Eine gute Gelegenheit, um wichtige Entscheidungen zu treffen und dich anspruchsvollen Aufgaben zu widmen. Auch als Ratgeber kann dir momentan niemand etwas vormachen.

Jungfrau

Oh je, nicht so dein Tag?! Jungfrauen leiden heute extrem unter ihren Fehlern und Schwächen ( ja, noch mehr als sonst ...) – und fühlen sich zu allem Überfluss auch noch für die Probleme und schlechten Stimmungen ihrer Mitmenschen verantwortlich (was sie aber natürlich nicht sind!). Beste Reaktion auf diese niederschmetternden Vibes: Ein heißes Bad einlassen, Tür abschließen und entspannen! Denn wenn du versuchst, gegen zu halten, indem du dich "zusammenreißt", wird es nur noch schlimmer.

Waage

Waagen sind heute energiegeladen, motiviert und aufgeschlossen – ein großartiger Tag, um etwas Neues auszuprobieren. Selbst wenn es nur ein anderer Weg zur Arbeit ist, momentan kann dich jede Abwechslung bereichern und weiterbringen. Besonders im sozialen Bereich kann es sich lohnen, etwas zu verändern, auszuprobieren oder auf neue Beziehungen einzulassen.

Skorpion

Puh, dem Skorpion sollte sich heute niemand in den Weg stellen! Du weißt genau, was du willst, und lässt dich dabei von niemandem bremsen. Rücksichtnahme und Geduld sind dabei allerdings nicht so deine Stärken ... In Sachen Erotik bist du wiederum in Topform! Selbstvertrauen macht eben sexy.

Schütze

Alles okay? Du bist heute außergewöhnlich dünnhäutig und leicht zu provozieren. Aber geht es dir nicht eigentlich ganz gut?! Was genau macht dich unzufrieden? Der Tag bietet sich dafür an, deine Wahrnehmung in Frage zu stellen und mit der Realität abzugleichen. Und ansonsten gilt: Wer sich über andere ärgert, bestraft sich selbst für deren Fehler. Also: Versuche, die Dinge gelassen zu nehmen – dann kann dir nichts etwas anhaben.

