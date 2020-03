Horoskop: So wird dein Wochenende vom 6. bis 8. März 2020

Ein nahender Vollmond, ein sich laaaangsam bemerkbar machender Frühling (zumindest ist es schon länger hell!👏) und noch immer fördert das interessante Zusammenspiel von Uranus und Saturn Gelöstheit und emotionale Entladung. Bei wem es am Wochenende knallen könnte und für wen die Sterne günstig stehen, verraten wir jetzt.

Horoskop: So wird dein Wochenende vom 6. bis 8. März

Steinbock

Liegt dir etwas auf dem Herzen? Dieses Wochenende wäre eine gute Gelegenheit es loszuwerden. Momentan bist du innerlich sehr ruhig und aufgeräumt, deshalb kannst du super mit anderen kommunizieren und selbst kompliziertere Konflikte pragmatisch und diplomatisch klären. Falls dich nichts belastet: Genieß dein inneren Frieden und nutze ihn, um auch körperlich zur Ruhe zu kommen.

Wassermann

Okay, deine Glückskurve flacht am Wochenende vielleicht ein bisschen ab – was vor allem daran liegt, dass dich deine Mitmenschen momentan entweder unter Druck setzen, enttäuschen oder hängenlassen. Aber mach dir nichts draus, denn es geht schon bald wieder bergauf. Spätestens wenn du geschnallt hast, dass es dir frei steht, ob du dich über andere ärgerst oder nicht, triffst du die richtige Entscheidung und fühlst dich besser. Insofern ist deine beste Option für dieses Wochenende: Ruhe bewahren und entspannen.

Fische

Achtung, am Wochenende wirst du eventuell zur Abladestelle diverser Unruhen und Probleme. Deine Mitmenschen vertrauen dir und wissen, dass du sie verstehst. Das ist zwar einerseits schön und ein großes Kompliment, andererseits aber auch eine Herausforderung für dich ... Pass auf, dass du nicht zu kurz kommst und habe den Mut, dich im Zweifel auch mal rauszuhalten. Vielleicht spontan einen Termin zur Massage buchen oder beim Friseur? Hast du auf jeden Fall verdient!!

Widder

K.O.? Mach dir nichts draus, am Wochenende wird sich das schlagartig ändern! Spätestens am Samstagvormittag erlebst du einen Energieschub, der dich motiviert und schnell vergessen lässt, wie anstrengend deine Woche war. Doch bevor du dir in diesem energetischen Rausch gleich wieder alles Mögliche vornimmst: Stell dir zumindest einmal die Frage, ob es wirklich nötig ist, immer bis ans Limit zu gehen ...

Stier

Gute Nachrichten für den Stier: Das Erdzeichen ist der Glückspilz des Wochenendes! Vor allem am Sonntag schenken die Sterne dir viele positive Vibes und Impulse, der Tag ist wie dafür gemacht, etwas Neues auszuprobieren und (gefühlt) die Welt zu erobern. Was dein Glücksgefühl over the roof pushen kann: Die Erkenntnis, dass du auf deinem Eroberungskurs nicht allein bist.

Zwillinge

Luftzeichen Zwillinge fühlt sich unter den Saturn-Uranus-Vibes super entspannt und ausgeglichen – sein einziges Problem sind Leute, die aus allem ein Drama machen. Versuch einfach, dich von den Drama-Kings und -Queens in deinem Umfeld nicht nerven zu lassen, schließlich ist es ihr Drama, nicht deins. Und wenn sie dich gar nicht in Ruhe lassen: Mach dein eigenes Ding! Du schuldest niemandem deine Zeit.

Krebs

Hmm, brodelt da irgendetwas in dir? Krebse schleppen das ganze Wochenende eine latente Unzufriedenheit mit sich herum und wissen nicht so recht, was sie damit anfangen sollen – oberflächlich betrachtet scheint nämlich eigentlich alles okay. Auch wenn es grundsätzlich richtig ist, auf schlechte Laune einzugehen und sie zu hinterfragen, vielleicht solltest du dieses Mal auf Ablenkung setzen. Manchmal steigern wir uns nämlich einfach auch in etwas rein. Und falls wirklich irgendetwas nicht stimmt, melden sich deine Gefühle schon wieder.

Löwe

Löwen fühlen sich momentan stark und selbstbewusst und das versüßt dem Feuerzeichen auch das Wochenende! Es fällt dir leicht, dich abzugrenzen und dir von Miesepetern nicht die Stimmung verderben zu lassen – und dafür musst du ihnen nicht einmal aus dem Weg gehen. Folge einfach deinem Gefühl und tu, wonach dir ist. Dann füllen sich deine Energiespeicher in jedem Fall, egal ob du viel schläfst und entspannst oder dich auspowerst und unterwegs bist.

Jungfrau

Du fühlst dich am Wochenende außerordentlich ausgeglichen und entspannt, doch das macht dich auch ein bisschen skeptisch: Ist das wirklich Ausgeglichenheit oder Resignation? Gönn dir ruhig mal etwas Ruhe, du musst nicht ständig funktionieren. Und wenn dein Leben generell rund läuft und so ist, wie du es wolltest: Warum solltest du dich emotional zurückziehen und resignieren?

Waage

Dich laden die Sterne dieses Wochenende zum Träumen ein. Wo würdest du gerne mal hin? Was möchtest du noch lernen? Was könntest du Großes leisten? Auch wenn du die Antworten auf diese Fragen vielleicht jetzt noch nicht findest: Nimm dir ruhig deine Zeit zum Träumen, in der Realität verpasst du gerade eh nicht soooo viel.

Skorpion

Nicht das allerbeste Wochenende für das Wasserzeichen Skorpion, du bist momentan ungewöhnlich dünnhäutig und hast Probleme zu entspannen. Vielleicht langsam mal an Urlaub denken? Oder überlegen, ob du irgendwo ein bisschen vom Gas gehen kannst? Auf jeden Fall täte es dir gut, dir die nächsten Tage nicht allzu viel aufzuhalsen.

Schütze

Endlich Wochenende! Kam dir die Woche länger vor als sonst? Momentan fühlst du dich etwas gefangen und latent unter- oder überfordert – könnte tatsächlich beides sein. Aber ist das nur so ein Gefühl oder die Wirklichkeit? Bevor du drauf losstürmst oder versucht, deine Stimmung von dir abzuschütteln, nutze die freien Tage ruhig mal, um zu reflektieren und dich zu fragen: Wo will ich eigentlich hin? Wenn du das einmal weißt, bekommst du das Gefühl der Fremdbestimmung langfristig besser in den Griff.