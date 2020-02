Vollmond am Sonntag, wilde Entladung kosmischer Spannungen unter Mars-Saturn und Halbzeit in der Wassermann-Saison. Wie sich das auf dein Wochenende auswirken wird? Verraten wir jetzt!

Horoskop: So wird dein Wochenende vom 7. bis 9. Februar 2020

Steinbock

Steinböcke spüren momentan eine starke innere Unruhe, allerdings keine motivierende, antreibende, sondern eine von der unangenehmen Sorte: Nicht schlafen können, unzufrieden sein, das Gefühl haben, nicht genug zu schaffen ... mach dir nichts draus, denn am Wochenende musst du gar nicht funktionieren! Achte auf eine ausgewogene Ernährung, mach einen schönen Spaziergang und pass einfach auf dich auf – dann findest du am schnellsten wieder zur Ruhe.

Wassermann

Wassermänner sind aufgekratzt und voller Energie – im positiven Sinne! Das Wochenende bietet sich besonders dafür an, dich kreativ auszuleben, denn die Ereignisse der letzten Tage haben dich wahnsinnig inspiriert und bereichert. Ist dir vielleicht danach zu schreiben? Wohnung neu gestalten? Malen? Worauf du auch Lust hast, probiere es aus und gib dir eine Chance. Vielleicht ist das dein erster Schritt zur Verwirklichung eines großen Traums.

Fische

Fische fühlen sich momentan ausgesprochen ausgeglichen und in sich ruhend. Sie schlafen am Wochenende zwar nicht suuuper viel, dafür aber umso tiefer und ruhiger. Zugleich fehlt es dem Wasserzeichen dabei nicht an Tatendrang. Du bist aktiv, handelst allerdings nachhaltig und mit Bedacht. Lass dich bloß nicht von anderen aus dem Konzept bringen und fang bitte nicht an, dich zu vergleichen! Achtsamkeit ist das Gebot der Stunde und du machst es genau richtig.

Widder

Widder fühlen sich am Wochenende etwas verloren ... Die eigenen Ziele, derer sich das Feuerzeichen sonst stets so sicher ist, erscheinen ihm momentan höchst zweifelhaft und zum Teil sogar unverständlich. Gut gemeinter Rat: Schnapp dir eine gute Freundin oder einen Freund, lass dich von dieser Person ablenken und denk nicht zu viel nach. Deine Unsicherheit liegt dieses Mal nicht an dir – sondern an den Sternen.

Stier

Dem Stier schreien die Planeten dieses Wochenende "Wellness" geradezu entgegen. Die Woche war produktiv und erfolgreich, die Motivation ist mittlerweile erschöpft und die Fähigkeit zu entspannen dafür umso ausgeprägter. Widerstand zwecklos: Gönn dir einfach die Erholung, du hast sie dir wirklich verdient.

Zwillinge

Zwillinge kriegen am Wochenende nicht wirklich viel gebacken, nehmen es aber auch nicht allzu schwer. Richtig so! Im Leben gibt's nun einmal produktivere und weniger produktive Phasen. Bleib cool, lass dich von niemandem stressen und sieh es mit Humor. Nächstes Wochenende siehst du die Dinge sicherlich schon wieder viel klarer.

Krebs

Krebse sind am Wochenende empfindlich und "nah am Wasser gebaut", wie man so schön sagt. Wie gut, dass du dich mit Stimmungsschwankungen und emotionalen Löchern auskennst ... Schlaf dich aus, frühstücke in aller Ruhe, geh unbedingt ein paar Stunden vor die Tür und umgib dich mit sensiblen, lieben Menschen. Du wirst sehen: Niemand will dir etwas Böses.

Löwe

Löwen fühlen sich momentan fremdbestimmt und unter Druck und am Wochenende brechen sich diese Gefühle explosionsartig Bahn. Streit, Aggression, harte Worte – du kennst gerade keine Gnade und bist geneigt, wild um dich zu schlagen. Pass auf, dass du dabei nicht auch Menschen verletzt, die dir gar nichts getan haben und nur dein Bestes wollen ... Nimm dir im Zweifel etwas Raum für dich und bitte sie um Abstand. Wer dich liebt und versteht, wird ihn dir gewähren.

Jungfrau

Bei der Jungfrau ist gerade einfach der Wurm drin. Der anstehende Vollmond macht das Erdzeichen nervös und ruhelos. Deine Performance leidet darunter ebenso wie deine Mitmenschen. Du fühlst dich verraten, ungerecht behandelt und nicht ausreichend wertgeschätzt. Um Missverständnisse zu klären, sind ehrliche, klare Worte jetzt definitiv angebrachter als schnippische Kommentare und beleidigtes Schweigen ...

Waage

Waagen wissen momentan kaum, was sie zuerst machen sollen! So viele Ideen, so viele Projekte, die sie neugierig machen. Eventuell könnte es sinnvoll sein, dieses Wochenende zu nutzen, um dich zu sortieren. Das musst du ja nicht alleine tun. Triff dich mit Menschen, die dich verstehen, und erzähle ihnen, was in dir vorgeht. Vielleicht hilft dir das, deine Prios für dich zu klären.

Skorpion

Skorpione haben gerade ein starkes Bedürfnis nach Bestätigung und Wertschätzung – was kein Problem ist, denn es gibt genug Menschen, von denen sie es bekommen können! Unternimm etwas mit Freunden oder brezele dich ein bisschen auf und geh tanzen. Dieses Wochenende kannst du am besten dein Selbstbewusstsein stärken, indem du unter Leute gehst!

Schütze

Schützen sind momentan relativ leicht reizbar und sensibel, da sie große Veränderungen durchmachen. In ihrem Innern geht es ständig hin und her zwischen "das wird super!" und "das gefällt mir gar nicht ...". Zum Glück weißt du eigentlich schon, dass Veränderungen zum Leben dazugehören und in erster Linie Chancen bieten – jetzt musst du's nur noch fühlen. Was dir dieses Wochenende dabei besonders helfen kann: Nimm dir so wenig wie möglich vor und folge deiner inneren Stimme und deinem spontanen Impuls. Und? Wie fühlt sie sich an, diese Freiheit ...?

