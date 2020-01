Horoskop: So wird deine Woche vom 20. bis 26.01.2020

Horoskop: So wird die Woche vom 20. bis 26.01.2020 für die Sternzeichen

Steinbock

Langeweile? Nicht in der Liebe! Venus bringt dem Erdzeichen frischen Wind ins Schlafzimmer und in den gemeinsamen Alltag. Singles schätzen Leute, die sie kennenlernen, gut ein und können sich so ganz geschickt die richtigen herauspicken.

Im Job verpasst dir Glücksplanet Jupiter im Steinbock viel Anerkennung, auch die Finanzen entwickeln sich stabil. Du übernimmst Verantwortung und arbeitest geduldig und effektiv. Zudem hast du ein gutes Gespür, was dem Zeitgeist entspricht.

Auch gesundheitlich profitierst du diese Woche von Jupiter, der dich mit Disziplin versorgt und dir Freude an einer vernünftigen Lebensführung schenkt. Beim Sport scheinst du genauso gut zu entspannen wie beim Wellness. Venus verhilft dir zudem zu einem erholsamen Schlaf.

Wassermann

In Sachen Liebe kann es eine tolle Woche für alle sein, die Anschluss suchen! Erotiker Mars bringt aber auch Paare schnell in Fahrt und bietet eine Frischekur für die Beziehung.

Beruflich stärkt die Wassermann-Energie deine Position und bringt dir Anerkennung und Aufstiegschancen – du bist aber auch enorm motiviert. Mit deinem Geld gehst du sehr geschickt um. Du weißt genau, wo du die besten Angebote bekommst.

Sonne und Mars versorgen dich diese Woche mit einer guten Gesundheit und einem unerschütterlichen Selbstbewusstsein. Im Alltag und beim Sport drückst du auf die Tube. Du fühlst dich erst wohl, wenn richtig Action angesagt ist.

Fische

In Bezug auf die Liebe mixen dir Venus und Fantasieplanet Neptun in dieser Woche einen prickelnden Cocktail, der dein Kopfkino ankurbelt. Gerade Paaren wissen genau, wie sie das Feuer der Liebe neu entfachen können.

Im Job kannst du dich und deine Ideen super verkaufen und punktest mit viel Stil und guten Umgangsformen. Venus steigert deine Freude am Gestalten, jetzt hast du ein gutes Farb- und Formgefühl, und ein Gespür fürs Geld.

Nur im Bereich Gesundheit und Fitness ist dein Energielevel eher reduziert. Die Woche bietet sich daher an, zu relaxen und dich ausgiebig zu pflegen. Bei einer Massage oder bei der Kosmetikerin entspannst du jetzt schneller als sonst.

Widder

Hui! Sonne und Mars bringen viel Schwung in dein Liebesleben. Endlich können Paare ihr Feuer im Bett ausleben und auch im Alltag mehr gemeinsame Abenteuer erleben. Singles wiederum machen eine spannende Bekanntschaft ...

Beruflich bist du bereit, für neue Projekte zu brennen. Mars macht dich enthusiastisch ohne Ende. Selbst anspruchsvolle Aufgaben packst du beherzt an. Zudem handelst du gute Preise aus und kannst eventuell sogar bei Gehaltsverhandlungen mehr erwarten ...

Und wie sollte es anders sein: Auch körperlich und mental bist du momentan fit, hast viele Pläne und ein aufstrebendes Lebensgefühl. Besonders gut wirkt auf dich alles rund um Urlaub und Reiseplanung. Mars motiviert zudem beim Sport. Du hast viel Freude daran, deine persönlichen Grenzen auszureizen.

Stier

In der Liebe stimmt dich Venus romantisch. Alltagseinerlei hat keine Chancen, du setzt auf Zärtlichkeit und Einfühlungsvermögen. Singles sollten ruhig ein bisschen träumen und sich einfach mal vom Leben und der Liebe überraschen lassen.

Selten warst du im Job so voller Ideen und hast so innovative Konzepte angeboten wie jetzt. Jupiter verbessert deine beruflichen und finanziellen Chancen. Du weißt genau, wo sich Innovationen lohnen und wo Bewährtes bestehen bleiben muss.

Saturn bringt dir körperlich viel Ausdauer und Venus das nötige Quäntchen Lebensfreude. Mit dieser Kombination lässt sich das Konditionstraining vorantreiben und dennoch alles Schöne genießen. Du kannst deine Gesundheit damit sehr positiv beeinflussen.

Zwillinge

In der Liebe profitierst du diese Woche von Sonne und Mars. Sie schenken dir viel Selbstvertrauen, das steigert deine Attraktivität. Singles sind beim Kontakte knüpfen unschlagbar. Paare erleben große Harmonie und haben einen tollen Draht für alle Gespräche mit dem Partner.

Im Job macht Merkur so manchen überraschenden Deal möglich. Doch Mars zeigt an, dass du ganz schön unter Dampf stehst und für dein Geld ziemlich hart arbeiten musst. Doch du bewegst etwas und setzt dabei auch auf Networking.

Und wenn du im Job schon Großes leisten musst, empfiehlt sich in deiner Freizeit unbedingt mehr Achtsamkeit und Abstand vom Rummel. Du bist zwar nervenstark, aber dein Körper braucht ein großes Maß an Pflege und Schlaf.

Krebs

In der Liebe schafft Venus eine Zeitqualität genau nach deinen Vorstellungen. Singles sind gefragt, machen großen Eindruck und flirten nach Herzenslust. Paare verstehen sich prächtig und erleben eine Phase voller Zärtlichkeit und Gefühl.

Im Job sind kreative Ideen jetzt dein Markenzeichen. Sehr gut läuft auch die Zusammenarbeit, selbst komplizierte Kollegen oder Kunden sind jetzt kein Problem. Zudem kannst du Schönes – Mode und Kunst – gerade besonders günstig erwerben.

Gesundheitlich verwöhnt dich diese Woche Venus. Du verfügst über viel Charme und Esprit. Wellness, Kosmetik und Körperpflege bewirken ein sagenhaftes Körpergefühl. Vor allem in deinem Element Wasser bist du total happy.

Löwe

In Sachen Liebe macht es Mars Singles leicht, auf andere zuzugehen. Ob live oder online, schnell funkt es. Paare haben einen guten Draht zueinander und verstehen sich – im Bett und im Alltag – bestens.

Beruflich vertrittst du deine Ansichten und die Sterne geben dir Rückendeckung. Du hast eine ganze Menge zu bieten: Du führst dein Team und übernimmst Verantwortung. Nur finanziell solltest du etwas sorgfältiger planen ...

Lebensfreude und Schwung sind dank Mars fast schon garantiert. Du hast Biss beim Sport und je mehr Zeit du für Action und Bewegung findest, desto besser geht es dir. Der Geist darf dagegen gern mal zur Ruhe kommen.

Jungfrau

In Sachen Liebe sorgt Venus für sexy Anziehungskräfte. Singles spüren das auf der Piste: Endlich prickelt es mal wieder richtig beim Flirten. Paare verzichten auf kritische Diskussionen und setzen stattdessen auf Streicheleinheiten und Kuschelprogramm.

Uranus versorgt dich im Job mit viel Energie für Innovation und neue Verdienstchancen. Vorgefertigte Ansichten legst du ab, du spürst jetzt genau, wo die Zukunft stattfindet. Einsparpotenzial hast du ebenso im Auge.

Motivierende Einflüsse für Sport sind in deiner gesundheitlichen Verfassung eher Mangelware. Auch gut, schläfst du dich mal aus und gönnst dir Ruhe, denn Jupiter und Neptun lassen dich momentan besonders schnell relaxen und abschalten.

Waage

Im Bereich Liebe machen dich Sonne und Mars stark, sexy und selbstbewusst und das imponiert deinem Partner. Singles finden jemanden, der nicht nur attraktiv ist, sondern sie auch geistig stimuliert – und wer könnte da schon widerstehen ...

Finanzplanet Merkur läuft ideal, jetzt kannst du deine Ansprüche etwas anheben. Du bist ein geschickter Taktiker und weißt nicht nur im Job genau, wie du andere zu deinen Gunsten beeinflusst. Auch beim Shopping hast du Vorteile im Blick.

Körperlich und mental verpasst dir Mars viel Biss und Lust auf Action. Beim Sport legst du einen Zahn zu. Die Sonne hilft außerdem dabei, auf eine leichte Ernährung zu achten.

Skorpion

Venus bietet dir in der Liebe spielerische Impulse, die dir und deinem Partner lustvolle und romantische Momente ermöglichen. Zudem bringst du dich in deine Beziehung sehr selbstbewusst ein. Singles gehen jetzt aufs Ganze und werden für ihren Mut belohnt.

Im Moment ist in beruflicher Hinsicht viel Ellbogeneinsatz gefragt und Stress bleibt nicht aus. Doch Jupiter macht klar, dass sich dein Einsatz für dich rentiert. Vorsicht jedoch bei den Finanzen – tritt beim Shopping lieber auf die Bremse.

Gesundheitlich bietet Venus top Einflüsse für alles, was dir guttut und dich so richtig relaxen lässt. Wellness und Körperpflege gehören dazu, ebenso mehr Lebensgenuss, doch auf eine achtsame Weise. Bei Meditation und Yoga tankst du schnell neue Kraft.

Schütze

Mars heizt dir in der Liebe ordentlich ein. Doch das Ganze ist spannungsgeladen, weil Venus querläuft, und so gibst du beim Flirten zu viel Gas. Auch Paare laufen Gefahr, ihren Liebsten zu überrumpeln und Entscheidungen im Alleingang zu treffen.

Im Job hast du top Ideen, verbesserst die Zusammenarbeit und trittst sehr überzeugend auf. Jetzt hast du richtig Lust auf ehrgeizige Projekte. Finanziell läuft es super, weil du viele Ideen hast, wie du einsparen oder günstiger einkaufen kannst.

Gesundheitlich ist Wärme nun deine Energiequelle. Bei Verspannungen helfen dir Sauna oder Wärmepflaster besonders gut. Vorsicht allerdings bei Alkohol, der steigt gerade schneller zu Kopf. Gib lieber Gas beim Sport, hier unterstützt dich Mars.

