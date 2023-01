Am 7. Januar erwartet uns ein mystisches Himmelspektakel – der Wolfsmond. Wir verraten, welche Energien dieser Mond freisetzt und welche Sternzeichen sie besonders zu spüren bekommen.

Der erste Vollmond des neuen Jahres steht bevor und überrascht gleich mit einer Besonderheit: Er strahlt besonders hell und trägt aus diesem Grund auch den mystischen Namen "Wolfsmond". Zudem steht der leuchtende Mond im Sternzeichen Krebs, was auf eine besonders emotionale Phase hindeutet. Warum man in dieser Zeit besonders empfänglich für spirituelle Energien ist – wir verraten es euch.

Der Vollmond im Januar: Darum nennt er sich Wolfsmond

Die Bezeichnung des Himmelphänomens stammt von nordamerikanischen Ureinwohner:innen. Da der Mond während der Wintermonate für gewöhnlich heller strahlt als im Sommer, begeben sich die vornehmlich nachtaktiven Wölfe während dieser Zeit eher auf die Jagd. Das Heulen, mit dem die Wölfe miteinander kommunizieren, konnten die Ureinwohner:innen lauter wahrnehmen – daher die Bezeichnung "Wolfsmond".

Verstärkte Emotionen: So wirkt der Wolfsmond

Der Vollmond, der am 7. Januar auf einer Linie hinter Sonne und Erde steht, wechselt gleichzeitig in das Tierkreiszeichen Krebs. Für das ohnehin gefühlsstarke Sternzeichen heißt das: ein Berg an Emotionen. Denn der Krebs ist sehr empfänglich für die Energien des Mondes und saugt sie quasi wie ein Schwamm auf. Äußern kann sich das durch Stimmungsschwankungen oder Übersprungshandlungen. Jedoch hat der Krebs es selbst in der Hand, wohin er diese Gefühle leitet und wie er sie umwandelt. Weinen z. B. sollte nicht als Schwäche empfunden werden, sondern als die Fähigkeit, Zugang zu den eigenen Gefühlen zu haben.

Allgemein gesprochen eignet sich die Vollmondphase für intuitive Entscheidungen. Sei also besonders wachsam und beobachte deine Gefühle und vor allem: Höre darauf, was deine innere Stimme dir sagen will. Bleibe dabei aber achtsam und überstürze nichts. Die höhere Sensibilität dient dir nur als Wegweiser, dem zunächst größere Beachtung geschenkt werden sollte. Das Motto ist: Hingucken, nachdenken, handeln.

verwendete Quellen: solaris.de, stylebook.de