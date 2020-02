Horoskop: Die perfekte Botschaft zum Valentinstag – für jedes Sternzeichen

Juhu, bald ist es wieder so weit! Am Freitag, 14.2. ist Valentinstag. Doch wie jedes Jahr stellt sich wieder diese verflixte Frage: Wie sage ich meinem Schatz am besten, wie sehr ich ihn liebe, und zwar so, dass es auch ankommt? Wir hätten da eine Idee – für jedes Sternzeichen.

Horoskop: Die perfekte Botschaft zum Valentinstag für die Sternzeichen

Steinbock

"Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich bewundere? Wie treu du dir bist, zu dir stehst und deine Träume verfolgst, beeindruckt mich jeden Tag. Du inspirierst mich und bist mein Fels in der Brandung."

Steinböcke sind zielstrebig und stets bemüht, stark zu sein. Darauf einzugehen und ihnen dafür Bewunderung auszusprechen, gibt ihnen Bestätigung und das wunderschöne Gefühl, wahrgenommen und geschätzt zu werden.

Wassermann

"Du bist so ein außergewöhnlicher Mensch und hast mir Dinge und Facetten im Leben gezeigt, von denen ich nicht einmal wusste, dass es sie gibt. Du bereicherst mich jeden Tag."

Wassermänner geben zwar nicht so viel auf den Valentinstag, doch es ist sicher nicht verkehrt, ihnen an diesem Tag ein Kompliment zu machen, das etwas bedeutet. Sofern du also einen Wassermann als Partner hast: Sag ihm am besten, was ihn so besonders für dich macht! Da fällt dir sicher einiges ein ...

Fische

"Es gibt niemanden auf dieser Welt, mit dem ich diesen Tag, diese Woche und mein ganzes Leben lieber verbringen würde als mit dir. Danke, dass du da bist!"

Bei Fischen gilt der Grundsatz: Je romantischer, desto besser. Außerdem können Partner den Tag der Liebe ruhig mal nutzen, dem Wasserzeichen ihre Wertschätzung und Dankbarkeit auszudrücken. Schließlich ist es sonst immer für sie da ...

Widder

"Mit dir ist jeder Tag ein Abenteuer und ich kann kaum erwarten zu sehen, welche Abenteuer noch auf uns warten. Wie wär's, wenn wir's heute so richtig krachen lassen ...?"

Widder sind leidenschaftlich, abenteuerlustig und möchten gerne möglichst viel, möglichst intensiv erleben. Ein rauschender Valentinstag mit einem Höhepunkt zum Abschluss – ist für das Feuerzeichen genau das Richtige.

Stier

"Ich würde es mir heute am liebsten so richtig gemütlich mit dir machen: Zusammen baden, Massage, lecker essen ... Bist du dabei?"

Stiere sind Genießer und verbringen gerne Zeit zu Hause. Falls du also in einer Beziehung mit diesem Erdzeichen steckst: Mach's euch gemütlich und gib ihm einfach, was es sich wünscht.

Zwillinge

"Ich könnte dir jetzt und hier verraten, was ich heute noch alles mit dir vorhabe. Aber ich möchte ja die Überraschung nicht verderben ..."

Zwillinge sind bekanntlich super neugierig und lieben es, geistig gefordert zu werden. Ein bisschen Mystery wird das Luftzeichen sicherlich an- und erregen – und euch eine heiße Valentinsnacht bescheren ...

Krebs

"Mit jedem Tag, den wir zusammen verbringen, freue ich mich mehr auf unsere gemeinsame Zukunft."

Krebse gehören zu den größten Romantikern überhaupt. Gleichzeitig sind sie sehr sensibel. Eine subtile, aber zugleich tiefsinnige Botschaft trifft bei ihnen genau den richtigen Ton.

Löwe

"Dass ausgerechnet ich den tollsten Partner des Universums abkriege, hätte ich mir niemals träumen lassen. Wie schaffst du's bloß, so heiß zu sein?"

Löwen liiiieben Komplimente und Applaus. Wenn du einen Löwen zum Partner hast, führe ihm am Valentinstag einfach lang und breit aus, was du alles an ihm liebst und wie großartig du ihn findest, und ihr werdet einen wundervollen Tag haben.

Jungfrau

"Du bist jeden Tag für mich da und ich habe keine Ahnung, wie du das alles schaffst. Bitte lass mich dich heute einmal verwöhnen und für dich da sein."

Jungfrauen geben in einer Partnerschaft meist sehr viel. Das tun sie zwar einerseits gerne (und unterbewusst), andererseits ist es aber auch anstrengend. Für Partner einer Jungfrau ist Valentinstag die perfekte Gelegenheit, gezielt etwas zurückzugeben.

Waage

"Du gibst mir das Gefühl, wertvoll zu sein und gut so, wie ich bin. Mit dir ist einfach alles harmonisch und macht einen Sinn."

Waagen bemühen sich sehr darum, ihrem Partner ein gutes Gefühl zu geben und Harmonie in der Beziehung herzustellen bzw. zu wahren. Für sie ist es die schönste Bestätigung zu hören, dass es ihnen gelingt.

Skorpion

"Ich finde dich zwar so schon lecker, aber was hältst du davon, wenn ich dich heute mal mit Schokosauce einschmiere und sie dann langsam wieder ablecke ...?"

Für Erotik sind Skorpione immer zu haben – und am Valentinstag darf's gerne mal etwas extravagenter zugehen ... (muss natürlich nicht unbedingt die Schokosauce sein! Wie wäre es alternativ z. B. mit Spanking? Oder gibt es vielleicht Sexstellungen, die ihr noch nicht ausprobiert habt ...?)

Schütze

"Wahrscheinlich weißt du's gar nicht, aber heute ist Valentinstag. Lust auf einen spontanen Quickie in deiner Mittagspause?"

Schützen sind in der Regel nicht die größten Romantiker und sich von bestimmten Daten diktieren zu lassen, was sie zu tun haben, mögen sie schon gar nicht. Wer das respektiert und seinem Partner lediglich ein Angebot macht, mit dem er ihn wissen lässt, dass er derjenige ist, welcher, nutzt den Valentinstag – für seine Schütze-Beziehung – optimal.

