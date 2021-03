In der Nacht auf Samstag, 13. März, ist mal wieder Neumond. Welche Sternzeichen dadurch laut Horoskop besonders aufblühen, liest du hier.

Neumond ist eher der Underdog unter den Mondphasen. Kein Wunder: Wenn Neumond ist, gibt es nicht viel zu sehen und die visuelle Wahrnehmung spielt für die meisten Menschen eine große Rolle.

Neumond ist die dunkelste Mondphase, unser Trabant befindet sich in dieser Zeit genau zwischen Erde und Sonne, sodass wir nur seine schattige Seite zu sehen bekommen – und die erscheint uns am nächtlichen Himmel quasi unsichtbar. Laut Studien schlafen viele Menschen bei Neumond deutlich besser als etwa unter Vollmondeinfluss. Und laut Astrologie wirkt sich die Mondphase positiv auf unsere Gesundheit aus: Wunden sollen nun besser heilen, unser Körper schneller regenerieren. Auch für Neuanfänge eignet sich der Neumond laut Astro-Expert:innen besonders gut.

Der März-Neumond ereignet sich am Samstag, 13. März um 11.23 Uhr mitteleuropäischer Zeit, und zwar im Tierkreiszeichen Fische – als Neumondnächte erleben wir also vor allem die Nacht auf Samstag und die auf Sonntag. Auf folgende Sternzeichen wirkt sich der Neumond im März laut Horoskop ganz besonders positiv und beflügelnd aus.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Neumond am 13. März

Fische

Fische spüren den Neumond in ihrem Zeichen besonders deutlich – und glücklicherweise überaus positiv. Dein Energielevel steigt nun merklich an, du fühlst dich motiviert, belastbar und körperlich fit. Statt mit den äußeren Umständen zu hadern und dir zu wünschen, die Welt wäre besser, gehst du die Dinge jetzt sehr pragmatisch und lösungsorientiert an, natürlich kommt dir dabei deine Kreativität wie immer zu gute.

Löwe

Löwen spendiert der Neumond eine Extraportion Mut und Selbstvertrauen – dir ist jetzt weniger wichtig, was andere über dich denken, als wie du dich fühlst. Mit diesem Mindset kannst du deine Energie endlich in Projekte investieren, die dir am Herzen liegen und die dich erfüllen. Ob es dafür am Ende Applaus gibt oder nicht, ist dir im Augenblick egal – und das könnte es eigentlich immer sein ...

Skorpion

Skorpione macht der Neumond äußerst empfänglich für positive, mutmachende Vibes aus dem zwischenmenschlichen Bereich. Du fühlst dich von anderen inspiriert und motiviert und stellst gleichzeitig für sehr viele Personen deinerseits eine große Inspiration dar. Soziale Kontakte sind jetzt deine ganz große Kraftquelle, selbst wenn es sich dabei nur um digitale Calls oder Spaziergänge handelt. Gerade in den wichtigen Beziehungen deines Lebens erkennst du ihren unschätzbaren Wert und empfindest dafür eine tiefe, wohltuende Dankbarkeit. Da kann man nur sagen: Dein Blick für das Wesentliche ist wirklich beeindruckend.