Der erste Vollmond des Jahres steht an, und zwar am Donnerstag, den 28. Januar. Welchen Sternzeichen der Wolfsmond laut Horoskop besonders viel Glück bringt, erfährst du hier.

Zum Monatsende erwartet uns alle wie immer im wahrsten Sinne des Wortes ein Lichtblick: Am Donnerstag, den 28. Januar, ist endlich mal wieder Vollmond. Zum ersten Vollmond dieses Jahres befindet sich unser Trabant im Sternzeichen Löwe. Die Algonkin, Ureinwohner Kanadas, nannten den Januarvollmond liebevoll "Wolfsmond", da sich zu dieser Zeit vermehrt Wölfe auf der Suche nach Nahrung ihren Siedlungen näherten.

In Europa haben sich dagegen Namen wie "Hartmond" und "Eismond" für den zweiten Wintervollmond durchgesetzt. Hier hat offenbar der frostige Boden einen stärkeren Eindruck hinterlassen. Welche Sternzeichen die Wirkung dieses Wolfsmondes, Hartmondes oder wie auch immer man ihn nennen mag, besonders positiv zu spüren bekommen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Vollmond am 28. Januar

Wassermann

Wassermänner feiern derzeit ihre Geburtstage – und der Vollmond scheint ihnen seine herzlichsten Glückwünsche senden zu wollen. Trotz der Unsicherheiten im Außen findest du nun eine tiefe Zuversicht und unerschütterliche Balance in dir selbst. Auch wenn sie sich jetzt nicht in die Tat umsetzen lassen, haben deine Träume, Pläne und Sehnsüchte etwas Tröstliches, Ermutigendes und Kraftspendendes. Die Vergänglichkeit, die du in schönen Momenten schon oft verflucht hast, lernst du jetzt als gute Freundin schätzen. Doch dabei lässt du die Zeit nicht einfach wartend verstreichen: Du findest viel über dich selbst heraus und gewinnst Klarheit, was dir wichtig ist und in welche Projekte du nun und in Zukunft Energie investieren möchtest. Kleiner Spoiler: Genau das ist die Voraussetzung dafür, dass sie dich glücklich machen.

Krebs

Beim Krebs lässt sich grundsätzlich schwer vorhersagen, wie sich ein Vollmond auf ihn auswirkt. Mal stürzt er das Wasserzeichen ins absolute Gefühlschaos, mal ordnet er sein Seelenleben, indem er bestimmte Gefühle in den Vordergrund rückt und andere abschwächt. Beim Wolfsmond sieht es so aus, als sei Letzteres der Fall. Du fühlst dich nun in erster gut aufgehoben und mit deinen Mitmenschen verbunden. Egal ob Angst, Schmerz, Freude über Kleinigkeiten oder echte Zufriedenheit – die Tatsache, dass du mit deinen Liebsten teilen kannst, was in dir vorgeht und sie dich verstehen, erscheint dir jetzt wie der größte Schatz. Wie eine Wunderwaffe, mit der du alle Gegner auf deinem Lebensweg besiegen kannst. Selbst wenn es nur ein kleiner Kreis von Menschen ist, die du nun in den Arm schließen kannst und du mit manchen nur über die Ferne kommunizierst: Selten war dir die Tatsache, dass du nicht alleine bist, so bewusst und präsent wie jetzt.

Löwe

Für den Löwen bedeutet der Vollmond in seinem Zeichen vor allem drei Dinge: Leidenschaft, Lebenslust, Motivation. Du empfindest deine Gefühle nun außerordentlich stark und hast zum Glück keinerlei Angst, dich ihnen hinzugeben – schließlich machen sie dich aus und bringen dich auf deinem persönlichen Weg maßgeblich voran. Du bist fest entschlossen, aus den gegebenen Umständen das Beste zu machen und im Rahmen deiner Möglichkeiten neue Dinge auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Kein Wunder, dass das auch deine Kreativität anstachelt. Mit etwas Glück (und vielleicht ein wenig Verstand) kommst du nun auf eine Idee, die deinen weiteren Lebensweg nachhaltig in eine positive Richtung lenken kann.