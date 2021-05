Das letzte Maiwochenende ist aus kosmischer Sicht geprägt von Hoffnung, Mut und Frühling. Welche Sternzeichen die Tage vom 28. bis 30. Mai besonders genießen können, liest du hier.

Zwar müssen wir diesmal mit nur zwei Tagen Vorlieb nehmen, aber die haben es dafür aus astrologischer so richtig in sich: Während bei einigen Menschen auch am Wochenende noch die Mondfinsternis vom 26. Mai nachwirkt, spüren viele andere bereits den beflügelnden Einfluss von Venus und Merkur. Sich viel zuzutrauen, an die eigenen Träume und Fantasien zu glauben, ist ihre Empfehlung, die von Mars und Plutos mäßigendem Einfluss zu gesunden und mutigen Zielsetzungen und Plänen führen kann. Der Frühling tut sein Übriges und fördert bei den meisten Menschen Lebensfreude und Zuversicht. Folgende Sternzeichen haben laut Astrologie an diesem Wochenende besonders schöne Tage zu erwarten.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben das schönste Wochenende vom 28. bis 30. Mai

Widder

Widder fühlen sich an diesem Wochenende experimentierfreudig, energiegeladen und lebenslustig – beste Voraussetzungen, um die freie Zeit aktiv zu gestalten und zu genießen. Jupiter ist gegenüber dem Feuerzeichen derzeit spendabel und wohlgesonnen, in näherer Zukunft bahnt sich die Erfüllung eines besonderen Wunsches an. Ist es vielleicht schon an diesem Wochenende so weit? Wenn ja, werden es die Betroffenen auf jeden Fall merken. Und wenn nicht – auch wunschlos glücklich sein.

Löwe

Löwen steht dank Saturn ein besonders harmonisches und gemütliches Wochenende bevor. Quality Time mit den Engsten, ist, was das Feuerzeichen nun besonders zufrieden macht und zutiefst erfüllt. Zwar kann es durchaus zu kleineren Spannungen kommen, doch in einer liebevollen Auflösung fördern sie nur noch mehr das Vertrauen und gegenseitiges Wohlwollen. Geben, nachsehen und verzeihen fühlt sich gegenüber den richtigen Menschen gut an. Deshalb können gelegentliche Unstimmigkeiten in den Beziehungen zu ihnen durchaus konstruktiv sein.

Jungfrau

Merkur und Venus sprechen nun die humorvolle Seite der Jungfrau an, am Wochenende bietet sich dem Erdzeichen die Gelegenheit, ihre Verbissenheit loszulassen und das Leben leichter zu nehmen. Bei vielen weckt das wiederum die Fantasie, die einigen sinnlich prickelnde Momente bescheren kann. Wer es konkreter haben möchte – kann sich ja drauf ein- und treiben lassen ...