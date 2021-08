Der August zählt für viele Menschen zu den schönsten Monaten des Jahres. Welche Sternzeichen laut Horoskop nun besonders angenehme Wochen erleben, liest du hier.

Auch wenn er in diesem Jahr in Deutschland vielleicht nicht ganz so hochsommerlich begonnen hat, wie wir es gewohnt sind: Aus astrologischer Sicht verspricht der August für die meisten von uns, sehr schön zu werden. Unter dem Einfluss der Perseiden, die am 12. und 13. August ihren Höhepunkt erreichen werden, stehen die Chancen gut, dass Wünsche in Erfüllung gehen, die uns besonders wichtig sind. Eine Konjunktion von Mars und Merkur am 18. August bringt uns dann Inspiration beziehungsweise fördert unsere Aufmerksamkeit und Empfänglichkeit für inspirierende Erfahrungen. Solange sich die Sonne im Sternzeichen Löwe befindet (bis zum 24. August), empfinden wir Liebe und freundschaftliche Gefühle zudem außergewöhnlich stark – nun ist eine gute Zeit, um Beziehungen zu vertiefen und gemeinsame Momente zu genießen.

Für folgende Sternzeichen stehen die Sterne und Planeten im August laut Astrolog:innen besonders günstig.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben den schönsten August

Fische

Fische fühlen sich im August besonders inspiriert und beflügelt. Du empfindest dein Leben als wunderbares Geschenk und siehst selbst in den kleinen, unscheinbaren Gegebenheiten des Alltags einen besonderen Zauber. Ist es nicht schön, wenn nichts Großartiges passieren muss, damit man glücklich ist?

Widder

Widder profitieren im August besonders vom Einfluss von Venus und haben gute Chancen, echte Liebe zu erfahren. Wenn du dich dem richtigen Menschen öffnest, erlebst du nun, wie es ist, um deinetwillen geschätzt zu werden – nicht wegen deiner Fähigkeiten und Leistungen, sondern einzig und allein für das, was du bist und fühlst. Das ist ein unglaublich schönes Geschenk, das dich zutiefst erfüllt und nachhaltig stärkt und von dem du auch in anderen Lebensbereichen (Job und Gesundheit) zehren kannst.

Zwillinge

Zwillinge fühlen sich in diesem Monat selbstbewusst und sind ausgesprochen experimentierfreudig und offen für neue Erfahrungen und Herausforderungen. Gut so, schließlich lernen und wachsen wir daran am meisten. Tatsächlich brauchst du nun vor keiner Aufgabe Angst zu haben: Auf deine Kreativität ist Verlass, du findest für jedes Problem eine Lösung – oder einen Weg, es zu überspringen.

Verwendete Quellen: nationalgeographic.de, astromedizin.info, Brigitte-Zweiwochenhoroskop