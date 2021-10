Neue Woche, neues Glück? Genau so sieht es aus! Für welche Sterne die Woche vom 11. bis 17 Oktober besonders viel Gutes bringt, erfahrt ihr hier.

Mit dem Start in die neue Woche lassen wir die vom rückläufigen Merkur verursachten Spannungen getrost hinter uns. Die Saison der Waage, die gleichermaßen von Sonne, Mond und Merkur aufgeladen wird, verhilft uns zu mehr Ausgeglichenheit und Zuversicht. Insgesamt starten wir durch die günstige Verbindung von Venus im Schützen optimistisch in die neue Woche. Der Neumond vom 6. Oktober lud uns dazu ein, Altlasten und schlechte Gewohnheiten abzulegen. Weswegen wir nun in der Woche vom 11. bis 17. Oktober, die vom zunehmenden Mond begleitet wird, regelrecht beflügelt und frei agieren können. Glaubenssatz: Lass den Dingen ihren Lauf, Waage ist am Werk und wird sie ins Gleichgewicht bringen.

Folgenden Sternzeichen stellt das Horoskop vom 11. bis 17. Oktober eine besonders glückliche und erfreuliche Woche in Aussicht.

Horoskop: Das sind die Glückspilze vom 11. Bis 17. Oktober

Fische

Für die Fische heißt es diese Woche: "Geh mit einem Lachen auf den Lippen in die Welt und es kommt zu dir zurück!" Das sollte kein Problem sein, denn Venus und Ceres verhelfen dir zu Zuversicht und Optimismus. Diese positive Energie strahlst du auch deinem Umfeld gegenüber aus. Unter Venus-Neptun wird die Fantasie zu deinem Erfolgswerkzeug und beruflich sowie in der Liebe ergeben sich einige Chancen. Halte dich diese Woche nicht zu sehr an Sicherheit fest, das könnte einige Türen wieder schließen. Trau dich! Sei experimentierfreudig und trau dich was, dann wird die Woche toll.

Waage

Waagen sind diese Woche besonders herausgefordert. Das Urvertrauen, das du selbst in dir aufgebaut hast, wird ins Wanken gebracht. Da Waagen die Beständigkeit mögen, ist das erst einmal ungewohnt. Herausforderungen bringen aber immer auch Chancen mit, die darauf warten ergriffen zu werden. Du solltest darauf achten, in dich hineinzuhorchen und deine innere Mitte zu finde. Die Venus im Schützen hilft dir dabei und belohnt dich mit sprudelnder Energie und Tatendrang, die sich positiv auf dein Sozialleben und die Liebe auswirken. Vertrau den anderen und lass Nähe zu, es wird dir gut tun!

Schütze

Kontroverse Diskussionen locken dich diese Woche aus der Reserve und stoßen noch unbekannte Denkweisen an. Dein Geist wird befeuert und neue Türen öffnen sich. Normalerweise ist Schützen ihre Außenwirkung ganz besonders wichtig. Je mehr du aber diese Woche zu dir und deinem Innersten stehst, was Mut erfordert, desto mehr wirst du über dich sich selbst erfahren. Venus steht in deinem Zeichen und bereichert zwischenmenschliche Beziehungen aller Art. Sie stattet dich mit Charme und einem gut gepolsterten Selbstwertgefühl aus. So kann eigentlich nichts mehr schief gehen.

Quellen: Brigitte-Zweiwochenhoroskop