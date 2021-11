In der Woche vom 22. bis 28. November startet die Saison der Schützen. Damit hat der Anfang vom Ende des Jahres 2021 begonnen – zumindest aus astrologischer Sicht. Welche Sternzeichen laut Horoskop mit besonders viel Glück und Positivität gesegnet sind, erfährst du hier.

Mit dem Wechsel der Sonne aus dem Skorpion in den Schützen wird die neue Woche eingeläutet. Der November neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Das bedeutet in erster Linie, dass wir uns die endlos trüben Tage nun endlich offiziell mit Lebkuchen, Lichterketten und Glühwein oder Kinderpunsch versüßen und in vorweihnachtlicher Stimmung schwelgen dürfen – am Sonntag ist schließlich schon der erste Advent.

Kosmisches Stimmungsbild

Im Zyklus des Mondes befinden wir uns nun in seiner abnehmenden Phase, die mit einer partiellen Mondfinsternis eingeleitet wurde. Die Saison des Skorpions ist zu Ende. Sowohl Sonne als auch Merkur wandern in das Zeichen des Schützen. Aus astrologischer Sicht steht der abnehmende Mond für Besinnung und innere Ruhe. Wichtig wird jetzt, sich auf unser Innerstes zu verlassen und die eigenen Kapazitäten mit realistischem Blick zu betrachten. Merkur in der Sonne und Lilith kombinieren nun Zuversicht mit Sorgfalt – das kann den Erfolg nur magisch anziehen. Für welche Sternzeichen die Sterne besonders günstig stehen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 22. bis 28. November

Wassermann

Ab Mittwoch stehen sowohl Sonne als auch Merkur im Sextil zu deinem Zeichen – aus astrologischer Sicht kommt die gegenwärtige Planetenkonstellation einer Aufwärtsbewegung gleich, die fast alle Bereiche deines Lebens betrifft. Auf einmal läuft es richtig gut. Dein zuletzt leicht beschädigtes Selbstbewusstsein ist zurück. Saturn sorgt zusätzlich dafür, dass auch der letzte Zweifel aus deinem Herzen verschwindet. Gleichermaßen ist jetzt wichtig, dass du dich nicht zu sehr in dem Glück dieser Hochphase wiegst, sondern die Fäden in die Hand nimmst. Gerade was Karrierefragen angeht, kannst du jetzt größere Sprünge wagen, Mars steht in einer energetisch günstigen Position und unterstützt dich dabei.

Zwilling

Zwillinge fühlen sich diese Woche wie auf der Überholspur. Der Wechsel von Sonne und Merkur in den Schützen setzt Energien frei, die dich regelrecht beflügeln. Eventuell begleitet von ein wenig Leichtsinn, aber wo bleibt der Spaß, wenn wirklich alles nach Plan läuft? Für den Fall einer Niederlage bist du auf jeden Fall mit einer guten Portion Humor gewappnet. Denn wie heißt es so schön? Lachen bricht alle Widerstände. Diese neu entfachte Lebensfreude lässt auch deine zwischenmenschlichen Beziehungen erwachen. Du scharst deine Liebsten um dich und steckst sie regelrecht mit Positivität an. Uranus sorgt für eine außergewöhnliche Dynamik, die Partnerschaften aufblühen oder neue Bekanntschaften entstehen lässt. Wer weiß, vielleicht findest du sogar deine Zwillingsseele?

Krebs

Fall du das Gefühl hast, in deinen Routinen gefangen zu sein und auf der Stelle zu treten, dann ist der perfekte Zeitpunkt gekommen, etwas zu verändern. Die Planetenkonstellation, insbesondere Mars und Uranus, liefern positive Energien und bauen dein Selbstbewusstsein gehörig auf. Die Angst vor Veränderungen oder davor anzuecken ist wie weggeblasen – das kommt nun besonders in der Arbeitswelt gut an. Des Weiteren ist auch dein Beziehungshaus – der Bereich von Liebe, Lust und Leidenschaft – intensiv besetzt und lässt Gefühle auflodern. In bestehenden Partnerschaften sorgt das für eine intensive Hochphase. Und Singles blühen emotional auf und sind jetzt besonders offen, sich zu binden.

