Horoskop: Diese 3 Sternzeichen haben die schwerste Woche

November, Dezember, Januar und mehr als die Hälfte vom Februar – das Schlimmste und den Großteil des Winters haben wir zum Glück alle hinter uns. Trotzdem macht die aktuelle Himmelslage einigen Sternzeichen schwer zu schaffen. Welche unter der Planetenballung im Steinbock besonders leiden und wie sie am besten damit umgehen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben die schlimmste Woche

Widder

Da Mars und Saturn gerade ziemlich quer laufen, sind Widder derzeit nur bedingt leistungsfähig. Zu blöd, denn sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich stellen sich dem Feuerzeichen diese Woche einige Herausforderungen in den Weg ... Besonders wichtig ist jetzt, klug zu priorisieren, dich gut zu strukturieren und dir deine Kräfte vorausschauend einzuteilen. Aber wenn dir das nicht gelingt: Mach dir nichts draus, deine Woche steht einfach unter keinem guten Stern.

Krebs

Den Krebs verfolgt die ganze Woche ein überdurchschnittlich hohes Potenzial für Missverständnisse. Vor allem in der Beziehung und Freundschaften kann das zu Spannungen führen, die dem Wasserzeichen ganz schön zu schaffen machen. Bemühe dich um eine klare Ausdrucksweise, höre deinen Mitmenschen besonders gut zu und hüte dich vor zu viel Interpretation. Dann kannst du der Woche vielleicht selbst noch eine positive Wendung geben.

Waage

Die Waage wird diese Woche, vor allem von ihren Mitmenschen, ganz schön an ihre Grenzen getrieben. Hohe Erwartungen, Druck und wenig positive Rückmeldung setzen dem Luftzeichen ganz schön zu. Versuch am besten, auch mal Kontra zu geben und für deine Interessen einzustehen. Glaub an dich! Und wenn dir das nicht gelingt, sei zumindest nett zu dir selbst ...

