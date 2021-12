Horoskop Das sind die Glückspilze in der Woche vom 27. Dezember bis 2. Januar

In der Zeit zwischen den Jahren ticken die Uhren langsamer. Welche drei Sternzeichen jetzt davon profitieren, einen Gang herunter zu schalten und den Fokus auf ihr Inneres zu legen, liest du hier.

Die Zeit zwischen den Jahren – eine Redewendung, die den Zeitraum von Weihnachten bis ins neue Jahr beschreibt. Ein ausgesprochen treffender Ausdruck, denn die Uhren ticken irgendwie wirklich langsamer und die Tage fühlen sich länger an als sonst. Fast ein bisschen so, als befänden wir uns in einem Vakuum zwischen dem alten und dem neuen Jahr. So manch einer liebt es, ohne schlechtes Gewissen durch den Tag zu dümpeln, anderen wiederum fällt schnell die Decke auf den Kopf.

Der kosmische Fahrplan

Laut dem Horoskop gilt es jetzt nach den etwas turbulenteren Weihnachtsfesttagen zur Ruhe zu kommen und Energie für den Jahreswechsel zu sammeln. Die rückläufige Venus stimmt uns nachdenklich, wir hinterfragen Beziehungen und andere Herzensangelegenheiten. Trotzdem ist nicht alles düster. Das Jupiter-Jahr steht in den Startlöchern und hat hoffentlich eine gehörige Portion Glück im Gepäck. Insbesondere drei Sternzeichen arbeiten jetzt an ihren Wünschen und Bedürfnissen und haben trotz einiger Hindernisse eine tolle Woche.

Horoskop: Diese 3 Sternzeichen sind die Glückspilze der Woche vom 27. Dezember bis 2. Januar

Widder

Widder-geborene sind bekannt dafür, hochgesteckte Ziele zu haben und diese mit extremem Ehrgeiz zu verfolgen. Du willst so manches unbedingt, es fühlt sich aber dennoch an, als würdest du mit angezogener Handbremse fahren. Es bringt jetzt nichts, deine Energiereserven aufzubrauchen. Gib dich einem langsameren Lebensstil hin, entspanne dich und lass den Dingen ihren Lauf. Du wirst sehen, dass sich die Puzzleteile ohne viel Zutun zusammenfügen. Du brauchst jetzt lediglich Zuversicht und eine Portion Vertrauen, denn Jupiter ist auf deiner Seite und verspricht einen unvergesslichen Jahreswechsel für dich.

Zwillinge

Die Zeit zwischen den Jahren ist für Menschen mit dem Sternzeichen Zwilling oft ein Graus. Das Nichts tun und den Dingen ihren Lauf lassen sind nämlich nicht unbedingt Königsdisziplinen des aktiven Zwillings. Eine kleine Herausforderung für dich, die wiederum ganz in deinem Sinne ist. Denn du tauchst jetzt mutig in die Welt der Gefühle ein. Venus hilft dir, tief in dir verborgene Seiten zu Tage zu befördern: Liebe, Sex, Beziehungen – du hast auf einmal ganz klare Vorstellungen von dem, was du willst und diese Sehnsucht nach ungewöhnlichen Erlebnissen treibt dich an. Nur zu, denn laut Horoskop steht dir nichts im Wege.

Jungfrau

Die Vorhersage für Jungfrauen lautet in den kommenden Tagen: Der Himmel färbt sich rosa-rot und Wolke 7 sucht dringend eine:n neue:n Langzeit-Passagier:in, nämlich dich! Von der Venus-Rückläufigkeit bist du nicht betroffen, im Gegenteil: Glücksplanet Jupiter sorgt jetzt für ausgesprochen harmonische Zeiten. Für Singles ist der perfekte Moment gekommen, sich zu binden. Ganz nach dem Motto: Zusammen sind wir weniger allein. In Beziehungen gilt: Gemeinsam etwas zu unternehmen sorgt für Wir-Erlebnisse, die zusammenschweißen.

