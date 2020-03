Horoskop: Diese 3 Sternzeichen holt im Frühling ihre Vergangenheit ein

Aus unserer Vergangenheit wollen wir lernen, Kraft ziehen und daran wachsen – aber dass sie an uns hängt oder uns ungefragt einholt, ist nicht unbedingt im Sinne der Erfinderin. Folgende Sternzeichen müssen jedoch genau da im Frühling wohl oder übel einmal durch, denn mit ihnen hat die Vergangenheit offenbar noch etwas zu klären ...

Horoskop: Diese Sternzeichen werden im Frühling von ihrer Vergangenheit eingeholt

Zwillinge

Hat da jemand etwa in seiner Vergangenheit unter irgendeiner Sache keinen klaren Schlussstrich gezogen? Was soll's, vergessen wir ja alle mal. Allerdings öffnet sich dem Luftzeichen diesen Frühling deshalb eine Tür, die es längst unter verschlossen verbucht hatte. Ist natürlich nicht weiter schlimm, kann dich aber unter Umständen ziemlich aufwühlen – und vielleicht auch in Versuchung führen ...?!

Krebs

Tja, wer so tiefe, emotionale Spuren hinterlässt, wie Wasserzeichen Krebs, riskiert natürlich auch, verfolgt zu werden. Deine Begegnung mit der Vergangenheit könnte eventuell schmerzhaft werden – ob für dich oder jemand anderen, ist dabei leider nicht ganz klar. Aber sensibel, wie du bist, wird sie dich sicherlich nicht kalt lassen ...

Löwe

Feuerzeichen Löwe sendet seine Vergangenheit im Frühling einen friendly reminder, wie es einmal war – und der lässt es mit einem Schlag erkennen, wie es heute ist. Klingt vielleicht mysteriös, wird sich aber alles klären, wenn es so weit ist. Auf jeden Fall wird deine Begegnung mit der Vergangenheit dir dabei helfen, zu dir selbst (zurück) zu finden. Also freu dich ruhig darauf!

