4. Mai: Diese Sternzeichen machen sich zurzeit viel zu viele Gedanken

Dass wir nachdenken können, ist ja im Großen und Ganzen ziemlich hilfreich. Schließlich könnten wir ohne diese Fähigkeit heute sicher nicht in warmen Wohnungen sitzen und Schoko-Eis essen, während wir im Fernsehen den Bachelor anschauen. Allerdings kann es manchmal auch etwas viel werden, was in unserem Kopf so alles vor sich geht. Wenn uns unsere Gedanken einfach nicht zur Ruhe kommen lassen, uns bei jeder Entscheidung verunsichern oder immer wieder in Richtungen abdriften, die in die Dunkelheit führen, statt ins Licht ... Kennen wir solche Phasen nicht alle? Folgende Sternzeichen machen in diesem Frühling laut Horoskop zumindest eine durch.

Fische

Fische machen sich zurzeit vor allem zu viele fremde Gedanken. Das Wasserzeichen ist besorgt um seine Liebsten, die eigentlich schon oft genug bewiesen haben, dass sie auf sich selbst Acht geben können. Zudem zweifelt es an dem Lauf der Dinge, der Gerechtigkeit und dem Gleichgewicht unserer Welt und allen möglichen Gegebenheiten, auf die es keinen Einfluss hat – und bewirkt damit natürlich rein gar nichts. Als Gegenmaßnahme empfehlen die Sterne, sich mehr auf sich selbst und das eigene Glück im Kleinen zu besinnen. Ob das das Fische-Gedankenkarussell wirklich stoppen kann? Wir drücken die Daumen.

Stier

Stiere malen sich derzeit fast zwanghaft unterschiedliche Szenarien aus: Was passiert, wenn ich dies tue? Was wird die Folge sein, wenn ich mich für diese Möglichkeit entscheide? Doch sie schaffen es einfach nicht, ihren Überlegungen Taten folgen zu lassen. Wie gelähmt verharren sie in ihrem gedanklichen Jonglieren mit Möglichkeiten, ohne auch nur einen Schritt nach vorn zu gehen. Ungewöhnlich für das sonst so pragmatische Sternzeichen, aber ganz offensichtlich kann in die Grübelfalle jeder Mensch mal tappen. Für den Stier gibt es derzeit immerhin einen deutlich gekennzeichneten Ausweg: Eine Entscheidung treffen und machen. Danach ergibt sich alles andere von selbst.

Löwe

Löwen geht zurzeit ständig durch den Kopf, was sie alles noch zu tun haben. Das Feuerzeichen steht unter großem Druck und kann nur sehr schwer abschalten und sich entspannen. Dabei weiß es genau, dass es die Ruhe bräuchte – und das löst zusätzlichen Druck bei ihm aus. Was kann dagegen helfen? Vielleicht, sich selbst zu vertrauen? Und daran zu glauben, dass alles gut wird? Sicherlich leichter gesagt, als getan, auch wenn der Löwe genau das nun mehr als getrost tun könnte. Er hat nämlich allen Grund, in sich und seine Fähigkeiten zu vertrauen, und es wird alles gut. Sogar besser, als sich die meisten jetzt erhoffen.