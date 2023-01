Neues Jahr, neue Motivation, neues Glück. Besonders diese drei Sternzeichen profitieren von der astrologischen Super-Power.

Auch in diesem Jahr erwartet uns wieder ein ... Jahr – und gleich zu Beginn ist die Motivation für Anfänge jeglicher Art besonders groß. Positive Glaubenssätze sind da eine große Stütze, aber auch die aktuellen Planetenstände können bei einigen Sternzeichen etwas bewirken.

Jupiter im Widder: Eine gute Dynamik

Am 20.12.2022 ist der Jupiter in den Widder gewandert und hält sich nun für fünf Monate dort auf, bevor er in den Stier weiterzieht. In dieser Zeit wird der Widder von der besonderen Energie des Planeten begleitet, die in konzentrierter Form deutlich zu spüren ist. Da der Jupiter für Antrieb steht und das Feuerzeichen ohnehin schon für seinen Tatendrang bekannt ist, matcht diese Dynamik hervorragend.

Für den Widder stehen die Chancen zum Jahresbeginn also mehr als gut, dass seine Zielsetzung durch nichts behindert wird. Falls allerdings doch vereinzelt Irritationen auftauchen, hat das Tierkreiszeichen besonders jetzt die richtigen Werkzeuge, um mögliche Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Sein Handlungsbedürfnis formt die innere Begeisterung für neue Vorhaben. Also, nichts wie rein ins neue Jahr.

Uranus im Stier: Befreiungsschlag

Zu Beginn des Jahres steht der Uranus im Stier, der Planet verkörpert symbolisch Intuition, Befreiung und Außergewöhnliches. Der Stier setzt allerdings häufig auf Sicherheit und ist nicht als die:der große Abenteurer:in bekannt. In diesem Jahr wird das – vor allem auch durch den Mars – allerdings etwas anders.

Die Lebensfreude des Feuerzeichens kriegt einen enormen Energieschub und macht Lust darauf, die Komfortzone zu verlassen. Der Stier wird von allen Seiten aus der Reserve gelockt. Perfekt also für alle Vorhaben, die das Tierkreiszeichen anpacken will.

Wassermann: Auf ins Ungewisse

Die Venus steht im Wassermann und der Transformator Pluto schaut nach 248 Jahren auch vorbei. Sein Besuch ist es vor allem, der Ideen auslöst und zum Enthusiasmus anspornt. Zudem beflügelt die Venus das Tierkreiszeichen mit warmer Energie, die dafür sorgt, dass es dem Wassermann leichtfällt, sich auf neue Dinge einzulassen und den nötigen Vertrauensvorschuss zu liefern. Für den Wassermann startet das Jahr also mit astrologisch wertvollen Planetenkonstellationen, die ihn voranbringen.

Verwendete Quellen: solaris.de, BRIGITTE Jahreshoroskop