von Marie Mühlenberg Ein trauriger Film, ein emotionales Lied und schon fließen bei diesen drei Sternzeichen die Tränen – gehörst du dazu?

Freud und Leid liegen nahe beieinander. Das wissen vor allem drei Sternzeichen nur zu gut. Natürlich ist jeder ab und zu mal traurig – das mag am Wetter liegen, an einer Begegnung oder auch nur an einem traurigen Song im Radio.

Drei Sternzeichen sind besonders anfällig für Traurigkeit

Doch drei Sternzeichen besitzen Eigenschaften, die dazu führen, dass sie sich häufiger als alle anderen zu einer Kugel zusammenrollen und sich der Traurigkeit hingeben. Im Video erfährst du, welche Sternzeichen dazugehören.

Verwendete Quelle: Eigenrecherche