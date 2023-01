Horoskop Das sind die 3 Sternzeichen-Glückspilze der Woche

Eine neue Woche beginnt und wieder einmal gibt es astrologische Konstellationen, die uns Glück bringen – diesen drei Sternzeichen besonders.

Es ist wieder so weit, die Astro-Glückspilze der Woche sind da! Es ist an der Zeit, dass sich jede:r Astro-Liebhaber:in bereit macht und das eigene Horoskop liest, um herauszufinden, welche Glückssterne gerade auf ihn:sie herab scheinen.

Wassermann

Der Wassermann ist der:die glückliche Astro-Abräumer:in der Woche. Nicht nur die Sonne steht im Wassermann, sondern auch der Mond, die Venus und der Saturn. Diese Konstellation verspricht herausragendes Glück für das Tierkreiszeichen. In dieser Woche durch die Planeten besonders ausgeprägt: der Mut des Wassermanns. Ohnehin hat er wenig bis keine Angst, neue Wege zu gehen und scheut auch nicht davor, wenn diese mal mit Risiko verbunden sind. Er ist eine Inspiration für uns alle, da er uns daran erinnert, dass alles möglich ist, wenn wir bereit sind, etwas zu wagen.

Steinbock

Der Merkur macht den Steinbock in dieser Woche mit Selbstbeherrschung vertraut und ermöglicht es ihm, konzentriert seine Ziele zu verfolgen. Außerdem hilft er auch dabei, klare Entscheidungen zu treffen und die Gedanken immer wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Wichtig ist, sich nicht von der Außenwelt beirren zu lassen. Hilfreich hierbei: Ziele klar formulieren, verschriftlichen und den Fokus nicht verlieren.

Fisch

Neptun steht in den Fischen und lädt dazu ein, unser Bewusstsein zu erweitern und tief in uns hineinzuhorchen. Dieser Planet schenkt uns eine tiefe Verbindung mit dem Universum und dem Göttlichen. Neptun fördert unsere Intuition und Inspiration und stärkt unsere spirituelle Seite. Der Neptun möchte, dass wir unserem Urinstinkt folgen und auf das hören, was unser Herz sagt.

Lass dich von den Energien des Wassermanns, des Steinbocks und des Fisches inspirieren! Nutze die Gelegenheit für deine persönliche Entwicklung oder mach etwas Schönes mit deinen Liebsten – es ist an der Zeit für große Abenteuer. Genieße die besonderen Glücksmomente in dieser Woche.

verwendete Quellen: solaris.com, astrolgy.com