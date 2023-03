Horoskop Diese 3 Sternzeichen sind die Glückspilze der Woche

Horoskope: Auch heute schauen wir wieder, für welche drei Sternzeichen die Sterne in der kommenden Woche das Beste von allem bereit halten. Hier kommen die Glückskinder.

Neue Woche, neues Glück. Der Frühling ist eingeläutet, die Energien kehren zurück, und das Universum hält für das eine oder andere Sternzeichen eine tolle Woche bereit. Mit dabei sind diese drei:

Fische

Fische können sich freuen, denn für sie steht eine tolle Woche in den Startlöchern. Egal, ob in der Liebe, dem Job oder in Sachen Gesundheit – der Fisch fühlt sich pudelwohl und ist mit einer unwiderstehlichen Ausstrahlung gesegnet. Venus und Mars sorgen für erotische Vibes und bescheren Paaren eine herrlich leidenschaftliche Woche. Singles dürfen sich auf jede Menge Angebote freuen, Daten bringt Spaß, und Fische strahlen mit ganz besonderem Charisma. Auch im Job läuft es gut. Mars sorgt für die nötige Portion Motivation und lässt mit Projekten glänzen. Es winkt die verdiente Anerkennung. Motivation und Ehrgeiz finden sich auch für sportliche Aktivitäten. Es fällt dem Sternzeichen leicht, gesetzte Ziele zu erreichen und am Ball zu bleiben.

Jungfrau

Auf rosarote Wolken dürfen sich kommende Woche Jungfrauen freuen. Bloß nicht verpassen: Für Singles taucht möglicherweise ein:e passende:r Partner:in am Horizont auf. Flirten, Flirten, Flirten steht auf dem Plan! Paare hingegen können sich auf eine harmonische Woche freuen, Romantik, Lust und Zärtlichkeit inklusive. Im Job überzeugen Jungfrauen mit ihrer Kreativität und erhalten dafür viel Lob und Beachtung. Wenn sie etwas wollen, setzen sie sich ein – das zahlt sich aus. Auch in Sachen Gesundheit sind Jungfrauen aktuell topfit und im Einklang mit sich selbst. Was sie anpacken, fällt ihnen leicht. Für die kommende Woche gilt daher: Enjoy!

Schütze

Innovative Ideen und moderne Konzepte? Dann sind Schützen in der kommenden Woche die richtigen Ansprechpartner:innen. Sie sind voller Begeisterung und brennen für ihre Themen, womit sie auch ihre Kolleg:innen anstecken und mitreißen. Ein guter Zeitpunkt, um das Gehalt noch mal auf den Tisch zu legen und offen zu sagen, was du dir vorstellst. Merkur und Jupiter bringen Glück – es lohnt sich! Deine mentale Energie nutzt du auch in der Freizeit: Sport gelingt leicht, und du bildest dich gerne weiter. Aber bitte ausreichend Zeit zum Entspannen einplanen. Auch in der Partnerschaft fühlen sich Schützen wohl und gesehen. Gemeinsame Projekte bringen mehr Verbundenheit, und die wiederum sorgt auch im Bett für Aufschwung. Die Woche kann kommen.

