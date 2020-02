Horoskop: Diese 3 Sternzeichen sind naiv, aber weise

Naivität, also Leichtgläubigkeit, wird vor allem Kindern und eher einfach denkenden Menschen zugeschrieben. Tatsächlich gibt es aber Leute, die naiv und gleichzeitig weise und klug sind. Glaubst du nicht? Dann besprich das Thema mal mit einem dieser drei Sternzeichen ...

Horoskop: Diese Sternzeichen sind gleichzeitig weise und naiv

Wassermann

Wassermänner sind entschieden, an das Gute zu glauben, komme, was wolle. Das Schicksal stellt sie ganz fies auf die Probe? Sie werden von einem heiß geliebten Menschen schwer enttäuscht? Das Luftzeichen sieht in allem einen höheren Sinn (nicht unbedingt einen göttlichen Plan, aber einen Sinn ...). Wassermänner sind naiv, weil Hoffnung und Gutgläubigkeit ihnen Kraft geben. Und das ist nicht nur weise, sondern auch noch ziemlich stark.

Krebs

Krebse vertrauen mehr auf ihr Gefühl als auf ihren Verstand. Allein dadurch erscheinen sie oft ziemlich naiv, weil sie selten gute bzw. nachvollziehbare Argumente für ihr Handeln haben und andere sie daher häufig für irrational halten. Ist dem Wasserzeichen aber total wumpe, weil es weiß: Mit dem Herzen sieht man eben besser als mit den Augen und Emotionen sind weitaus klüger, als manch einer vielleicht denkt.

Schütze

Schützen machen nahezu alles, was sie tun, mit Begeisterung. In jedem Sch** scheinen sie aufzugehen und darin Bedeutung zu sehen. Klar wirkt das auf andere manchmal naiv und irgendwie ist es das auch, schließlich erfahren von den meisten Dingen, die wir alle so tun, knappe acht Milliarden Menschen einfach mal gar nichts. Dem Feuerzeichen ist das jedoch egal, denn es begeistert sich in erster Linie aus Eigennutz: Mit Elan und Enthusiasmus macht ihm das Leben schlicht und ergreifend mehr Spaß. Der wiederum ist ihm wichtiger, als clever und weise auszusehen. Doch genau deshalb sieht der Schütze zwar nicht weise aus, ist es dafür aber ... auf seine Art.