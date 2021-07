Manchmal neigen wir dazu, vor lauter To Dos und Leben uns selbst zu vergessen. Welche Sternzeichen laut Horoskop derzeit besser auf sich aufpassen sollten, liest du hier.

Arbeiten, Familie, Beziehungen, Hobbys, Haushalt – im Alltag jonglieren wir oft mit so vielen Bällen, dass wir völlig vergessen, wo wir selbst dabei bleiben. Wir möchten am liebsten allen gerecht werden und die Erwartungen, die an uns gestellt werden, im Idealfall sogar übererfüllen. Doch wir sind eben keine Superhelden oder Comicfiguren. Sondern Menschen. Die nicht immer 110 Prozent geben können, dafür aber regelmäßig Zeit für sich brauchen. Um auszuruhen, ineffizient zu sein und das Gefäß wieder zu füllen, aus dem sie für all die Bereiche schöpfen, in denen sie sich jeden Tag engagieren.

Den meisten von uns täte es gut, sich das öfter klar zu machen und stärker darauf zu achten und einzugehen, was sie persönlich brauchen und können. Folgende Sternzeichen sollten zurzeit allerdings ganz besonders auf ihre Energiereserven schauen und sich fragen, ob sie nicht besser einen Gang zurückschalten möchten. Sie sollten probieren, etwas mehr auf sich selbst zu achten – und weniger auf alles um sie herum.

Diese Sternzeichen sollten jetzt mehr auf sich achten

Stier

Stiere erwarten von sich generell, dass sie funktionieren und alles schaffen, was sie sich vornehmen. Doch du bist nun einmal keine Maschine – und zurzeit brauchen dein Körper und Geist offenbar eine kleine Pause. Höre auf die Signale und gönn dir Ruhe und Momente, in denen du vielleicht sogar mal gar nichts tust. Das ist keine verschwendete Zeit: Du wirst dann schon merken, wozu es gut ist.

Waage

Waagen zeigt ihr innerer Kompass nun sehr klar und deutlich, was sie tun und was sie lassen sollten. Sie müssten nur darauf hören. Ein bisschen weniger Rücksicht auf andere nehmen, dafür mehr auf sich selbst, könntest du dir jetzt wirklich erlauben. Dir würde es nämlich sehr gut tun – und den anderen tatsächlich kein bisschen weh.

Schütze

Schützen neigen dazu, sich vor lauter Begeisterung und Leidenschaft zu viel aufzuladen und sich bei all ihren unterschiedlichen Projekten zu verzetteln. Besonders jetzt tätest du jedoch gut daran, dir über deine Prioritäten klar zu werden und dich von Dingen freizumachen, die dir bei näherem Hinsehen doch nicht so wichtig sind wie die anderen. Dein Zeit und Energie sind nun einmal begrenzt. Und du wirst mehr Freude an dem haben, für das du dich entscheidest, wenn du es mit voller Kraft angehen kannst.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop