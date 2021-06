Nein zu sagen ist manchmal gar nicht so leicht. Welche Sternzeichen es laut Horoskop jetzt trotzdem öfter probieren könnten, liest du hier.

Die meisten Menschen sagen lieber ja als nein zu anderen. "Kannst du mir bitte mal helfen?" "Na klar!" "Erinnerst du dich noch an unseren ersten gemeinsamen Abend?" Oh jaaa ..." "Wollen wir mal zusammen etwas trinken gehen?" "Ja, gerne." Zustimmende Worte gehen den meisten von uns einfach deutlich leichter über die Lippen als Ablehnung und Zurückweisung. Unter anderem weil wir empathisch sind, uns auch selbst von anderen Leuten Zustimmung wünschen und weil wir es insgeheim am liebsten immer allen recht machen würden, wenn es irgendwie ginge. Nun ist an den Motiven fürs Ja Sagen im Grunde nicht viel verkehrt und am Ja Sagen selbst genauso wenig – allerdings geht es nun mal nicht immer. Hin und wieder müssen wir einfach Nein sagen, auch wenn wir dabei andere vor den Kopf stoßen. Besonders folgenden Sternzeichen bekäme es derzeit gut, öfter an sich selbst zu denken, ehrlich zu sein und sich dazu zu überwinden, zu jemand anderem Nein zu sagen.

Horoskop: Diese Sternzeichen könnten jetzt gerne öfter Nein sagen

Wassermann

Grenzen setzen, selektieren und priorisieren, Nein zu etwas sagen – all das zu lernen, ist Teil des Erwachsenwerdens. Und genau das steht bei Wassermännern nun an. Mit Saturn in ihrem Zeichen machen Wassermänner derzeit einen wichtigen Reifeprozess durch, der sie in ihrem Leben ein erhebliches Stück voranbringen kann. Allerdings müssen sie dazu zu manchen Dingen Nein sagen.

Stier

Wir können es sowieso niemals allen Menschen recht machen – auch nicht mit permanenter Ja-Sagerei. Das zu erkennen und zu verinnerlichen, kann jetzt besonders Erdzeichen Stier erheblich entlasten und befreien. Stieren empfehlen die Sterne dringend, in nächster Zeit mehr an sich zu denken und entschiedener Nein zu sagen, wenn sie sich überfordert fühlen.

Waage

Waagen sind typischerweise extrem gutmütig und versuchen immer, den Menschen in ihrem Umfeld zu helfen und für sie da zu sein. Allerdings raten die Sterne der Waage nun, mehr an sich selbst zu denken und sich genau zu überlegen, wer es verdient und wertschätzt, dass sie für ihn:sie da ist, und wer nicht. An Letztere öfter ein Nein zu adressieren, wäre jetzt alles andere als verwerflich.