31. Mai: Diese Sternzeichen werden derzeit ständig missverstanden

Missverstanden zu werden, kann ziemlich weh tun. Oft führt es dazu, dass wir an uns selbst zweifeln und glauben, mit uns wäre etwas falsch. Dabei können wir alles richtig machen – und es wird trotzdem Leute geben, die es falsch verstehen. Folgende Sternzeichen müssen diese Erfahrung derzeit leider häufiger machen.

Wassermann

Wassermänner befinden sich momentan in einer Phase, in der sie sehr offen, uneitel und selbstbewusst zu ihrer Individualität und Eigenheit stehen und sich überdies ziemlich viel zutrauen. Grundsätzlich suuuper – nur leider deuten einige Menschen ihr Verhalten und Auftreten als arrogant und abgehoben. Im Idealfall bekommt das Luftzeichen gar nicht unbedingt mit, dass es von manchen nun in dieser Weise missverstanden wird. Sollte es aber doch etwas aufschnappen: Es sich nicht zu Herzen zu nehmen, ist die Empfehlung der Sterne.

Krebs

Krebsen fehlt in diesen Tagen zur Abwechslung die Geduld, um sich auf die Probleme ihrer Mitmenschen hundertprozentig einzulassen. Zu groß sind derzeit die eigenen Wünsche und die Lust, das Leben in all seinen Facetten zu erfahren. Das ist völlig legitim und absolut okay – doch kommt bei Menschen, die eher unreflektiert sind und meinen, jede Welt müsse sich um sie drehen, nicht besonders gut an. Das selbstfürsorgliche, achtsame Verhalten des Wasserzeichens nehmen viele nun als egoistisch und rücksichtslos wahr, obwohl eigentlich sie es sind, denen man egoistisches Denken attestieren könnte. Falls es irgendwie geht, sei dem Krebs geraten, drüber zu stehen, wenn er jetzt missverstanden wird.

Skorpion

Beim Skorpion drängt momentan vieles an die Oberfläche, was lange Zeit im Verborgenen lag. So könnten ihm nun Aussagen über die Lippen kommen, die nur die allerwenigsten in ihrer vollen Tiefe und Tragweite verstehen. Was unter Berücksichtigung der Vorgeschichten und des Gewesenen sinnig und bedeutungsvoll erscheint, wirkt bei deren Unkenntnis wie eine plötzliche Laune, überraschend und unangemessen. Deshalb tun Skorpione dieser Tage gut daran, genau zu überlegen, mit wem sie was teilen möchten – und dann am besten auch noch einmal kurz über das Wie nachzudenken.

