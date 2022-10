Horoskop Diese 3 Sternzeichen werden von der Neumond-Energie beeinflusst

von Nil-Susann Yeger Freut euch auf den Neumond! Für die bevorstehende Halloween-Phase hält der Himmel ein kosmisches Ereignis für euch bereit, das diesen drei Sternzeichen einen besonderen Neuanfang schenkt.

Am 25. Oktober befindet sich der Mond in einer absteigenden Bewegung im Sternzeichen Waage und wandert um 09:19 Uhr in das Zeichen Skorpion. Nach der Sonnenfinsternis in diesem Monat gibt es eine Mondfinsternis am 8. November im Zeichen Stier eine weitere Hochphase, die uns bevor steht.

Allgemein kann die Energie von einem Neumond einen starken Einfluss auf uns haben. Dadurch, dass der Mond ins Zeichen Skorpion rückt, sind wir aufgefordert, uns mit allem zu beschäftigen, was tiefgreifender ist. Macht euch also auf eine emotionale-Karussell-Fahrt gefasst. Unter dieser kommenden Mondphase könnten wir mit dem Loslassen unserer Machtbedürfnisse in Beziehungen konfrontiert werden. Auf der anderen Seite steht das Gewinnen von Sicherheit und etwas Neuem, was sich für uns positiv entwickeln kann. Aber wie können wir die Energie von diesem neuen Mondzyklus effektiv für uns nutzen? Es ist immer gut: Ziele zu manifestieren und Wünsche aufzuschreiben. Vor allem sind Meditationen dafür gut, innezuhalten und sich neu zu sortieren. Sehr zu empfehlen ist eine Räucherung mit einem Palo Santo Holzstück durchzuführen, das Räuchern wirkt reinigend und kann von Altem befreien und so perfekt auf den Neuanfang vorbereiten.

Diese Sternzeichen erleben unter dem Oktober-Neumond einen besonderen Neuanfang

Waage

Durch die Auswirkung von der Sonnenfinsternis kannst du ein neues Kapitel in deinem Liebesleben schreiben. Es könnte sein, dass du genau in dieser Phase die Person triffst, mit der du dich zutiefst verbunden fühlst. Wenn du ihr begegnet bist, ist es ratsam, trotzdem durch die prüfende Brille anstatt nur durch die rosarote zu schauen. Wenn du dich in einer Beziehung befindest, ist es jetzt hilfreich, auf dein Herz zu hören.

Zwilling

Bei dir ist einiges im Umschwung. Durch verschiedene Ereignisse läuft deine Routine nicht nach ihrem bekannten Rhythmus ab. Stelle dich also darauf ein, auf Änderungen flexibel reagieren zu können. Durch die Auswirkung der Sonnenfinsternis bekommst du eine klare Sicht auf Dinge, die für dich Ballast sind und dringend aussortiert werden müssen. Alltagsstress kann dir schnell über den Kopf wachsen, deshalb nimm dir aktiv Momente, in denen du Körper, Seele und Geist Ruhe gönnst.

Skorpion

Es ist jetzt genau die richtige Zeit, unverarbeitete Dinge aus der Kindheit anzunehmen und erste Schritte in Richtung Heilung zu gehen. Denn diese intensive Sonnenfinsternis bestärkt dich darin, alte Gewohnheiten abzulegen und durch eine neue Tür in Richtung Zukunft zu schreiten. Auch wenn die Aussichten zuerst etwas düster erscheinen, strahlst du immer heller und bist voller Positivität, dass die kommende Zeit etwas Bereicherndes für dich bereithält. Alle Skorpione, die bereits in der Vergangenheit an sich gearbeitet haben, können die Kraft des Neumondes für das Knüpfen neuer Kontakte nutzen und mit einem neuen Stil experimentieren.

