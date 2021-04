Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Diese Sternzeichen wachsen unter Druck über sich hinaus.

19. April

Diese Sternzeichen wachsen unter Druck über sich hinaus

Es gibt Menschen, die vergessen unter Druck, wie man ihren eigenen Namen richtig schreibt (oder müssen alle zwei Minuten auf Toilette), und es gibt diejenigen, die in Stresssituationen plötzlich Superheldinnenkräfte entwickeln und die Lage meistern, als spielten sie eine Runde Topfschlagen. Wie sie das machen? Man weiß es nicht. Aber vielleicht hat es auch was mit den Sternen zu tun. Denn folgende Sternzeichen wachsen unter Druck auffallend zuverlässig unter Druck über sich hinaus.

Steinbock

Drucksituationen sind für den Steinbock die Gelegenheit zu strahlen. Das Erdzeichen reagiert auf Stress in der Regel absolut cool und behält sich und die Lage vollumfänglich unter Kontrolle. Meist schafft es der Steinbock außerdem auch noch, seine Mitmenschen zu beruhigen und die Stimmung aufzulockern. Einfach nur bemerkenswert!

Widder

Druck? Damit wird für den Widder eine Situation erst so richtig interessant. Wo ist denn die Herausforderung, wenn nichts auf dem Spiel steht? Beim Widder fördern Anspannung und Aufregung sowohl Konzentration und Motivation als auch das Selbstvertrauen. Vielleicht erklärt das, warum sich das Feuerzeichen immer wieder neue Challenges sucht, die es an seine Grenzen bringen und darüber hinaus. Und warum es meistens so erfolgreich ist ...

Löwe

Löwen lieben Druck und Stresssituationen zwar nicht unbedingt – aber in der Regel tun sie ihnen gut und sie gehen auf bemerkenswerte Weise damit um. Wenn es drauf ankommt, liefert der Löwe einfach ab und hat eine unfassbare Präsenz und ein glasklares Situationsbewusstsein (und nicht zu vergessen den typischen Löwen-Charme). Plötzlich vollbringt er Dinge, die er unter entspannteren Umständen niemals durchgezogen hätte. Natürlich macht dauerhafter Druck jeden Menschen kaputt – aber gelegentlicher Stress kann gerade Löwen immens beflügeln.

Jungfrau

Bei Jungfrauen lässt sich in Stresssituationen oft etwas besonders Erstaunliches beobachten: Sie scheinen sich regelrecht zu entspannen, so als wären sie endlich in ihrem Element wie ein Frosch am Teich. Unter Druck kann die Jungfrau zeigen, was in ihr steckt und all ihre Stärken und Qualitäten ausspielen: Kühl, analytisch, pragmatisch und effizient managt sie die Lage wie eine Königin. Da möchte man am liebsten nur zurücktreten und sich verneigen.