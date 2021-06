Am 6. und 7. Juni machen sich die Libriden an unserem Himmel bemerkbar – welchen Sternzeichen der Sternschnuppenregen laut Horoskop einen Energieschub verleiht, liest du hier.

Der Juni ist zwar mit Sonnenfinsternis, Mars-Transit, Rückläufigkeit von mehreren Planeten und weiteren planetarischen Highlights in diesem Jahr ein astrologischer Supermonat, doch was Meteorströme angeht, kann er mit den noch folgenden nicht ganz mithalten. Vereinzelte Sternschnuppenregen gibt es dennoch zu bestaunen, zum Beispiel die Libriden am 6. und 7. Juni, die uns aus dem Tierkreiszeichen Waage ihre Grüße senden. Folgende Sternzeichen bekommen die Libriden laut Horoskop am stärksten zu spüren – und dürfen sich, wenn alles gut geht, auf einen Energieschub gefasst machen, der mit etwas Glück eine ganze Weile Wirkung haben könnte.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügeln die Libriden am 6. und 7. Juni

Widder

Dem Widder verleihen die Libriden eine Extraportion Mut und Selbstvertrauen. Tatkraft, Experimentierfreude und Entschlossenheit kennzeichnen nun die Haltung und Lebenseinstellung des Feuerzeichens. Und so wie es aussieht, wird sich das auszahlen: Wer wagt, kann auch etwas gewinnen. Besonders, wenn diese Person die Libriden auf ihrer Seite hat.

Stier

Beim Stier wirken die Libriden wegweisend und unterstützend bei der Suche nach dem perfekten Gleichgewicht. Disziplin und Genuss, Sicherheit und Risiko, Ernsthaftigkeit und Spaß – bei Stieren fügt sich nun all das zu einem harmonischen Gesamtbild, das Grundlage zu einer tiefen Zufriedenheit bietet. Und zugleich Lust und Mut macht, zu neuen Ufern aufzubrechen.

Zwillinge

Zwillinge fühlen sich unter dem Einfluss der Libriden fit, inspiriert und beflügelt. Das Luftzeichen hat nun jede Menge großartige Ideen, dabei einen starken Gestaltungsdrang und ausreichend Selbstvertrauen, um sie offen anzubringen und sich für ihre Umsetzung zu engagieren. Sieht ganz danach aus, als könnten Zwillinge nun den Grundstein für etwas Großes in ihrem Leben legen.

Waage

Waagen verleihen die Libriden eine äußerst angenehme Ausstrahlung, auf andere wirken sie gleichermaßen charmant wie überzeugend. Dabei fühlt sich das Luftzeichen in sich ruhend und im Reinen mit sich und der Welt. Selten ist es der Waage so leicht gefallen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie in dieser Zeit. Und alles, was dafür nötig ist, hatte sie eigentlich schon immer: Ihre Intuition.

Verwendete Quellen: news.de, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop