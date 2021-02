Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Diese Sternzeichen beflügelt das Chinesische Neujahrsfest am 12. Februar +++ Diesen Sternzeichen merkt man ihre Unsicherheit nicht an +++

Horoskop 2021: Alle Infos und News zu den Sternzeichen

11. Februar

Diese Sternzeichen beflügelt das Chinesische Neujahrsfest am 12. Februar

Am 12. Februar beginnt im chinesischen Kalender, der an die Mondphasen gekoppelt ist, das Jahr des Büffels. Für welche Sternzeichen das ein besonders glückliches Datum sein dürfte, verraten wir jetzt.

Widder

Auf Widder hat das Büffel-Jahr eine beruhigende Wirkung – und im Fall des impulsiven, mitunter sturen Feuerzeichens ist das überaus positiv. Das Neujahrsfest am 12. Februar kennzeichnet für dich den Eintritt in eine Phase der Klarheit und Erkenntnis, du kannst nun deine Gefühle besser einordnen und Prioritäten setzen. Das gepaart mit deinem Selbstvertrauen und deiner Energie könnte dich nun ein paar sehr große Schritte voranbringen.

Stier

Büffel und Stier sind sich nicht nur in biologischer Hinsicht sehr ähnlich, sondern auch in astrologischer. Mit dem Beginn des Büffel-Jahrs spürst du eine innere Bestätigung und Stärkung deiner Werte und deines Selbstbildes. Du findest bzw. erkennst die Stabilität in dir und das macht dir Mut für die Zukunft. Nun fühlst du, dass du alles schaffen kannst und keine Angst vor Entscheidungen zu haben brauchst – weil du mit den Konsequenzen, egal welche es sein mögen, in jedem Fall zurechtkommen wirst.

Löwe

Auf den ersten Blick vielleicht überraschend, aber Löwe und Büffel ist die Erfolgskombination schlechthin. Mit dem Neujahrsfest am 12. Februar beginnt für dich eine Zeit, in der du beste Chancen hast, dir deine Träume zu erfüllen. Was dir dabei im Weg steht oder eine Last darstellt, kannst du nun leichter loslassen, was dich voranbringt, mit Leidenschaft und viel Energie verfolgen. Natürlich soll man sich nie zu früh freuen und auf das Schicksal verlassen – doch für Löwen ist der 12. Februar durchaus ein Grund zu feiern.

9. Februar

Diesen Sternzeichen merkt man ihre Unsicherheit nicht an

Unsicherheit hat viele Gesichter – und bei folgenden Sternzeichen ist sie typischerweise besonders gut getarnt ...

Steinbock

Zielstrebig, selbstbewusst, unabhängig – so kennen wir den Steinbock beziehungsweise so nehmen wir ihn wahr. Steinböcke bitten selten um Hilfe, wirken dafür umso häufiger, als hätten sie alles im Griff und wären Herr*in jeder Lage. Was jedoch kaum jemand über das Erdzeichen weiß: Es hat einen starken Hang zum Grübeln. "Was wäre passiert, wenn ...", "Hätte ich nicht vielleicht lieber ...", "Wie hat XY das wohl aufgenommen?". Fragen über Fragen, die den Steinbock zum Teil tagelang quälen und verunsichern können. Tatsächlich ist vieles von dem, was wir am Steinbock als Selbstbewusstsein wahrnehmen – etwa seine Zielstrebigkeit und seine Selbstständigkeit – oftmals der Versuch, die eigene Unsicherheit zu kaschieren ...

Löwe

Stehen gerne im Mittelpunkt, wissen um ihren Charme und wie sie sich in Szene setzen ... Löwen werden oft als die selbstsichersten Menschen überhaupt angesehen. In Wahrheit ist das Feuerzeichen jedoch höchst verletzlich, sensibel und leicht zu verunsichern. Löwen brauchen die Bestätigung ihrer Mitmenschen und bekommen genau deshalb so gerne Aufmerksamkeit. Was von vielen anderen Menschen Mut erfordern würde – sich bemerkbar zu machen und anderen zu zeigen –, ist für den Löwen häufig genau das Mittel, aus dem er seinen Mut und sein Selbstvertrauen bezieht. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass es so leicht und oft zu dieser Fehleinschätzung über den Löwen und sein unerschütterliches Selbstwertgefühl kommt.

Skorpion

Den Skorpion kennen und schätzen viele für seine Entschlossenheit und Rigorosität. Bei dem Wasserzeichen heißt es typischerweise ganz oder gar nicht, 0 Prozent oder 100. Und das wirkt jawohl ziemlich selbstsicher, schließlich muss man schon sehr von den eigenen Entscheidungen überzeugt sein, um sich nicht mit Zwischenlösungen und Grautönen aus der Affäre zu ziehen ... oder? Nein, muss man nicht, jedenfalls nicht unbedingt. Eine solche Rigorosität, wie sie Skorpione meist an den Tag legen, ist häufig eine Art "Flucht nach vorn", der Versuch, Unsicherheiten und Zweifel zu ignorieren – weil man Angst vor der Auseinandersetzung damit hat und fürchtet, sie nicht bewältigen zu können.