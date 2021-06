Am 24. Juni ist mal wieder Vollmond. Welche Sternzeichen davon in diesem Monat laut Horoskop besonders profitieren, liest du hier.

Es ist mal wieder so weit: Am Donnerstag, 24. Juni, ist Vollmond. An diesem Tag befindet sich die Erde zwischen Mond und Sonne, sodass wir die voll beschienene Seite unseres Trabanten zu sehen bekommen. Der Höhepunkt dieser Vollmondphase wird in den Abendstunden erreicht, zwischen acht und neun Uhr mitteleuropäischer Zeit, und der Mond ist an diesem Tag im Sternzeichen Steinbock.

Besonderheiten des Junivollmonds

Da die Sonne im Juni auf der Nordhalbkugel besonders früh auf und spät untergeht, gilt die Junivollmondnacht als die kürzeste Vollmondnacht des Jahres. In unseren Breiten trägt der Vollmond im Juni traditionell den Namen Brachmond, weil Landwirt:innen in diesem Sommermonat vorwiegend das Brachfeld, also den brachliegenden Teil ihrer Ackerbaufläche, bearbeiteten. Die Algonkin hingegen, ein nordamerikanisches Urvolk, tauften den Junivollmond Strawberry Moon, zu deutsch Erdbeermond, inspiriert von den zu dieser Zeit blühenden Walderdbeeren in ihrer Heimat.

Wenngleich viele Menschen bei Vollmond unruhiger und schlechter schlafen, profitieren auch in diesem Monat einige Sternzeichen laut Horoskop von den positiven Einflüsse dieser Mondphase. Folgende drei stechen dabei besonders hervor.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Erdbeermond am 24. Juni

Widder

Widder werden im Zuge des Vollmonds in ihrer positiven Einstellung gegenüber sich selbst bestärkt. Das Feuerzeichen kann nun besonders wohlwollend und freundschaftlich auf sich blicken, das hat eine ermutigende Wirkung, weil es sich Fehler und Niederlagen leichter verzeiht. Eine tolle Gelegenheit, um Neues auszuprobieren und sich selbst zu entfalten.

Zwillinge

Bei Zwillingen stärkt der Volllmond die fantasievolle, kreative Seite. Besonders in Bezug auf den eigenen Lebensweg kann das nun von großem Vorteil sein: In neue, bislang meist außer Acht gelassene Richtungen zu denken, mag jetzt Blockaden lösen und Hindernisse überwinden beziehungsweise umgehen lassen, an denen sich das Luftzeichen schon lange gestört hat.

Krebs

Krebsen vermittelt der Erdbeermond ein Gefühl der Geborgenheit und des Angekommenseins – in sich selbst. Das Wasserzeichen ist nun mit sich im Reinen, fühlt sich ausgeglichen und entspannt. Selbst starke Leidenschaften und Emotionen können den Krebs jetzt nicht aus der Fassung bringen, sondern wirken eher beflügelnd und motivierend.

Verwendete Quellen: timeanddate.de, vollmond.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop