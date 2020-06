Am Freitag, den 5. Juni um exakt 21.12 Uhr zeigt sich unser guter alter Freund Mond mal wieder von seiner strahlendsten Seite: Als Vollmond. Diesen Monat trägt er dazu den wundervollen Namen Erdbeermond – und zwar, weil er in die Erdbeersaison fällt. Es heißt, dass amerikanische Ureinwohner, die Algonquin, die Bezeichnung für den Junivollmond prägten, weil er für sie den Beginn der Erdbeererntezeit markierte.

Dieses Jahr befindet sich der Erdbeermond im Sternbild Schütze. Welche Sternzeichen er besonders beflügelt, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Erdbeermond am 5. Juni

Wassermann

Unterschwellig bist du schon seit Längerem bereit für Veränderungen, doch nun findest du endlich den Mut und die Zuversicht, sie aktiv einzuleiten – denn für die Wirkung des Erdbeermondes bist du als spiritueller Mensch äußerst empfänglich. Lass dich nicht von Kritikern oder Ängsten bremsen: Veränderungen, die du nun auf den Weg bringst, werden sich langfristig als Verbesserungen erweisen.

Fische

Dich regt der Erdbeermond zum intensiven Träumen an. Es gelingt dir gut, dich aus dem Hier und Jetzt zu lösen und mithilfe deiner Fantasie in andere Welten vorzudringen. Lass es nur zu und bilde dir ja nicht ein, das wäre nutzlos! Reisen hilft dabei, die Dinge mit Abstand und aus einer anderen Perspektive zu sehen und offenbart vieles Wichtige, was uns sonst verborgen bliebe – auch wenn wir es nur in Gedanken tun.

Schütze

Erdbeermond im Schütze? Kein Wunder, dass dein Optimismus und deine Energie einen Höhepunkt erreichen! Jetzt kann dir nichts etwas anhaben, denn nichts kann dir deine Hoffnung und Zuversicht nehmen. Du bist fest davon überzeugt: Das Leben ist schön, auch wenn es nicht immer einfach ist. Außerdem bist du sowieso allen Prüfungen und Herausforderungen gewachsen, also wovor solltest du Angst haben?! Tja, was gibt's da noch zu zu sagen? Man braucht eben manchmal nur genügend Licht, um die Wahrheit zu erkennen. 😉

Noch mehr Horoskop-Themen? Schau doch mal in unser Tageshoroskop, Jahreshoroskop oder Monatshoroskop. Oder du klickst dich durch unser Partnerhoroskop und findest heraus, welches Sternzeichen am besten zu dir passt. Oder melde dich doch einfach für unseren Newsletter an und erhalte alle zwei Wochen die wichtigsten Astro-News per Mail.