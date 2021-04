Die Horoskop-News im Brigitte-Ticker: Diese Sternzeichen beflügelt der Neumond am 12. April +++ Diese Sternzeichen glänzen nicht, sondern leuchten +++

9. April 2021

Diese Sternzeichen beflügelt der Neumond am 12. April

Die eine oder andere hat's sicherlich schon daran gemerkt, dass sie zurzeit wunderbar schläft, doch für alle anderen noch mal zur Info: Der Mond ist mal wieder auf dem Rückzug und am Montag, den 12. April in den frühen Morgenstunden, erreicht der seinen Höhepunkt – und wir haben Neumond. Für Astrolog:innen kennzeichnet diese Mondphase eine Zeit, die sich für Neuanfänge eignet und sich positiv auf Heilungsprozesse jeglicher Art auswirkt. In diesem Monat spendiert der Neumond, der sich übrigens im Tierkreiszeichen Widder abspielt, laut Horoskop vor allem folgenden Sternzeichen eine Extraportion Schwung und Energie.

Wassermann

Mut, Neugier und Selbstliebe – das sind die Elemente, die der April-Neumond in dir besonders stärkt. Du spürst nun einen großen Tatendrang und kannst es kaum erwarten, dich neuen Aufgaben und Projekten zu widmen. Zu blöd, dass du im Hier und Jetzt noch einiges aufzuräumen hast ... Doch die Sterne mahnen: Es zu überspringen, wäre unklug und würde sich später mit hoher Wahrscheinlichkeit rächen. Außerdem kannst du dabei noch etwas über dich lernen, das deinem Selbstvertrauen ebenfalls zugute kommen dürfte. Also richte deinen Tatendrang am besten auf das, was direkt vor deiner Nase liegt – dann hast du ganz schnell die Sicht frei für die ganz große Weite.

Widder

Dich lässt der Neumond nun besonders klar die eigenen Stärken erkennen – zu denen paradoxerweise auch Verletzlichkeit und Sensibilität zählen. Schließlich machen unsere Schwächen und wunden Punkte uns genauso aus wie unsere Talente und Erfolge. Die Summe unserer Eigenschaften macht uns einzigartig und besonders. Und dass das – unsere Individualität und die daraus resultierende Vielfalt und Komplexität in unserem Miteinander – unsere gemeinsame Superheldenkraft darstellt, das siehst du nun ganz besonders deutlich und beziehst daraus sehr viel Energie und Selbstbewusstsein. Denn dadurch fällt es dir nicht nur leicht, andere Menschen anzunehmen und wertzuschätzen, sondern auch dich selbst.

Stier

Den Stier ermutigt der Neumond sehr eindringlich, Altes los- und sich auf Neues einzulassen. Passend dazu spendiert dir das Universum eine Extraportion Kreativität und Gestaltungsdrang, an Ideen und Wünschen mangelt es dir nun am allerwenigsten. Versuch, deinem Gefühl zu folgen und erlaube dir zu experimentieren, ehe du deine Impulse von vornherein zerdenkst und abtötest. Manchmal müssen wir unser Ziel gar nicht kennen, um anzukommen.

7. April 2021

Diese Sternzeichen glänzen nicht, sondern leuchten

Glänzendes Silber, glänzende Augen, glänzende Leistungen: Glanz hat immer etwas Bezauberndes und wird von den meisten als schön und erstrebenswert empfunden – sonst würde sich wohl kaum jemand die Mühe machen, Besteck zu polieren oder durch das, was er tut, glänzen wollen. Allerdings: Glanz ist immer etwas Oberflächliches. Er verschönert die Außenwirkung der Dinge, ändert aber nichts an ihrem eigentlichen Wert. Natürlich kann Glänzendes wertvoll sein. Doch wenn etwas von innen heraus strahlt, muss es nicht auch automatisch glänzen. So wie folgende Sternzeichen – sie haben keinen Glanz, sondern eine Leuchtkraft.

3 Sternzeichen, die nicht glänzen, sondern strahlen

Wassermann

Wassermänner sind alles andere als Selbstdarsteller. Sie machen sich kaum Gedanken über ihre Außenwirkung und sind sich selten darüber im Klaren, wie ihre Mitmenschen sie wahrnehmen. In ihrem Innern brennt jedoch ein Licht, das so schön und besonders ist, dass man jedem wünschen würde, es zu sehen. Allerdings sind nur jene dafür empfänglich, die sich nicht von anderer Leute Glanz blenden lassen.

Fische

Fische wirken meist unscheinbar und überlassen gerne anderen Menschen Scheinwerferlicht und Bühne. Wer allerdings genau hinsieht, wird sehr schnell erkennen, dass das Wasserzeichen selbst am hellsten leuchtet und damit den Leuten in seinem Umfeld Licht spendet, als wäre es das Selbstverständlichste von der Welt. Vielleicht sollte es das sogar sein – doch tatsächlich ist das etwas sehr Besonderes.

Schütze

Schützen ist es viel zu mainstreamig zu glänzen. Und Eitelkeit empfinden sie als anstrengende Zeitverschwendung. Das Feuerzeichen priorisiert grundsätzlich innere Werte und setzt voll und ganz auf Ehrlichkeit und Authentizität. Dadurch wirkt es zwar nach außen hin manchmal matt und ungeschliffen – doch für aufmerksame Menschen ist sein inneres Leuchten kaum zu übersehen.