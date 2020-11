In der Nacht auf Sonntag, 15. November ist Neumond. Welche Sternzeichen laut Horoskop davon besonders profitieren könnten, erfährst du hier.

Dunkel, dunkler, am dunkelsten – kein Wunder: In der Nacht von kommendem Samstag auf Sonntag ist Neumond. Am 15. November in den frühen Morgenstunden zeigt sich uns unser Trabant von seiner absoluten Schattenseite (bzw. zeigt sich folglich gar nicht wirklich) und wird erst in den darauffolgenden Nächten langsam, aber sicher zur Sichel, bevor er uns circa zwei Wochen später mit seiner vollen Bright-Seite endlich wieder den Schlaf kostet.

Zum aktuellen Neumondwochenende steht Luna im Tierkreiszeichen Skorpion. Achtung: In manch einem könnte das den Drang wecken, krasse Entscheidungen zu treffen und eventuell überstürzt zu handeln! Welche Sternzeichen sich jedoch keine großen Sorgen zu machen brauchen, dass ihnen der Skorpion-Neumond eine Falle stellen könnte, sondern sich im Gegenteil eher positive Einflüsse von dieser Mondphase erhoffen dürfen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Neumond am 15. November

Fische

Wasserzeichen Fische leidet natürlich darunter, dass es zurzeit nicht ständig alle seine Lieben um sich haben kann. Doch der Neumond unterstützt dabei, eine andere Perspektive einzunehmen und etwas mehr das Positive in den Mittelpunkt zu stellen. Du bist jetzt in der Lage, die Ruhe und Gemütlichkeit anzunehmen und zu genießen, zu der uns die Dunkelheit einlädt. Außerdem kannst du die Gelegenheit zur inneren Einkehr und Selbstfürsorge nutzen. Die Beschäftigung mit dir und deiner Vergangenheit kann dir nun neue Impulse für deine Zukunft liefern und dabei helfen, deine Stärken, Träume und Bedürfnisse klarer zu erkennen.

Widder

Widder verspüren zwar momentan einen starken Wunsch, sich einfach zu verkriechen und in eine Art Winterschlaf zu verabschieden – doch ihre Willenskraft hat andere Pläne. Du bist gerade so fest entschlossen, das Beste aus den aktuellen Umständen zu machen, dass deine Motivation gar keine andere Wahl hat als zu folgen. Der Neumond weckt in dir Einfallsreichtum und Kreativität. Die Zeit ist definitiv reif, mal wieder etwas Neues auszuprobieren – und wenn es nur abgefahrene Keksrezepte sind. Lass dich von negativen Vibes in deinem Umfeld nicht runterziehen: Du hast keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen!

Skorpion

Der Neumond in deinem Zeichen schenkt dir nun eine ganz besondere Klarheit. Du weißt bzw. spürst genau, wer du bist, was du willst und was du kannst. Das macht dich innerlich ruhig und fördert natürlich dein Selbstvertrauen – schließlich kann sich, was du kannst und bist, absolut sehen lassen. Deine innere Stabilität wirkt sich auch auf deine Nächsten positiv und stärkend aus, was dir als mitfühlendem Menschen ein zusätzliches gutes Gefühl vermittelt. Für dich geht es jetzt gar nicht darum, große Pläne zu schmieden oder hohe Sprünge zu machen, sondern dich voll und ganz dem Moment hinzugeben.