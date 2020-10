Am Freitag, 16. Oktober ist Neumond. Welche Sternzeichen der Mond in dieser Phase laut Horoskop besonders viel frische Energie schenkt, erfährst du hier.

Wir haben zwei gute Nachrichten, zuerst die erste: Am Freitag, 16. Oktober ist Neumond. Und nun die zweite: Freitag, der 16. Oktober ist Freitag! So geht das nämlich in der Waage-Saison – sich über Kleinigkeiten freuen, darin ist das Luftzeichen schließlich Experte.

Tatsächlich ist Neumond wirklich eine gute Nachricht für die meisten von uns: Er macht uns klar im Kopf und unterstützt uns dabei, neue Projekte anzugehen oder alte, schädigende Gewohnheiten durch bessere zu ersetzen. Vielleicht merkt die eine oder der andere auch, dass sie oder er momentan wieder etwas besser schläft als in den vergangenen Tagen – Neumond lässt in unserem Unterbewusstsein und unserer Gefühlswelt nämlich Ruhe einkehren. Besonders folgenden drei Sternzeichen beschert der nächste Neumond in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Energieschub, den sie gut gebrauchen können. Übrigens steht unser Lieblingstrabant in dieser Nacht auch noch in einem unserer absoluten zwölf Lieblingszeichen: Der Waage.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Neumond am 16. Oktober

Widder

Hui, der Widder will's jetzt offenbar wirklich wissen! Dir verleiht der Neumond einen spürbaren Motivationsschub. Egal ob beruflich oder privat, du möchtest die Dinge jetzt voranbringen – denn geplant und diskutiert wurde lange genug. Nun besteht bei so viel Tatendrang und Enthusiasmus ja bekanntlich immer die Gefahr, Fehler zu machen oder andere zu übergehen, aber nein: Mit deiner Energie und deinem Mut ziehst du auch deine Mitmenschen ordentlich mit und baust einige dabei so richtig auf. Und Fehler? Pfff, wenn irgendetwas schiefgeht, lernst du eben draus!

Waage

Danke, Universum, der Waage haben wir nun wirklich alle eine Extraportion Glück gewünscht! Du kommst gegen Ende der Woche innerlich zur Ruhe und fühlst dich so erleichtert wie lange nicht. Dabei müssen sich nicht unbedingt deine Lebensumstände ändern – es liegt eher an deiner Einstellung und Perspektive. Du spürst ein tiefes (Selbst-)Vertrauen, das dir Gelassenheit und Optimismus vermittelt. Beste Voraussetzungen, um neue Ideen zu entwickeln und an Lebensfreude zu gewinnen. Pro-Tipp: Jetzt ist eine gute Gelegenheit, es mal mit dem Nein-Sagen (zu anderen) zu probieren, wenn du etwas nicht möchtest. Denn nur weil du dich von dem einen Ballast befreit hast, musst du dir nicht gleich wieder neuen aufladen. (Übrigens: Hier erfährst du, was alle Sternzeichen einmal ausprobieren sollten)

Schütze

Winterdepression? Nicht mit dir! Dieses Jahr hast du dir fest vorgenommen, dich vom Winter nicht kleinkriegen zu lassen, schließlich bist du selbst ein Winterkind! Klar wird dieser Vorsatz durch den blöden Virus zu einer echten Challenge, aber das spornt dich nur noch mehr an – denn in Chöre aus Jammern und Hadern stimmst du schon gar nicht gerne mit ein. Du spürst im Zuge des Neumonds sowohl seelisch als auch körperlich eine Welle von Kraft und Zuversicht, auf der du mit Freude eine Weile reitest. Stress und Sorgen bewältigst du mit Links, weil du weißt: Selbst die schlimmste Krise wird vorübergehen und kann dir nichts anhaben – solange du auf deiner Welle bleibst.