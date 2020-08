In der Nacht auf Mittwoch, 19. August ist Neumond. Welchen Sternzeichen er laut Horoskop positive Energien sendet, liest du hier.

Neumond ist eher der Underdog unter den Mondphasen – kein Wunder, schließlich tritt unser lieber Erdtrabant zu Neumond vergleichsweise unscheinbar auf seine Bühne am Nachthimmel. Während der Vollmond in vielen Menschen typischerweise tiefe Emotionen weckt, stärkt Neumond meist eher unsere rationale Seite und bringt Ordnung in unser Gefühlschaos – und manchmal ist das genau das, was wir brauchen ... In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19. August befindet sich unser Trabant im Neumond im Sternzeichen Löwe. Welchen Sternzeichen er von dort aus besonders positive Vibes zusendet, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen beflügelt der Neumond am 19. August

Löwe

Dem Löwen können sein Feuer und seine Leidenschaft manchmal ganz schön zu schaffen machen. Doch der Neumond lässt das Feuerzeichen diesmal tatsächlich ein bisschen abkühlen und die Dinge noch klarer sehen als sonst. Du erkennst jetzt genau, was dich in deinem Leben glücklich macht, was du dir wünschst und was du selbst dazu beitragen kannst, um es zu erreichen – und das gibt dir einen Schub an Motivation, denn tun kannst du eine ganze Menge. Schon verrückt, dass man Feuer manchmal löschen muss, um etwas neu zu entflammen ...

Waage

Du weißt vor lauter Ideen und Visionen mal wieder nicht, womit du anfangen sollst? Keine Sorge, der Neumond wird dir dabei helfen! In den nächsten Tagen gelingt es dir immer besser, Prioritäten zu setzen und dich auf eine Sache zu konzentrieren. Dadurch kommst du gut voran und kannst einige deiner Pläne endlich in die Tat umsetzen. Lass dich jetzt nur nicht von dem ablenken oder verunsichern, was aktuell noch liegen bleibt. Dafür ist auch später noch Zeit – der nächste Neumond kommt bestimmt.😜

Skorpion

Der Skorpion kommt im Zuge dieses Neumonds in den Genuss einer besonders nützlichen Erkenntnis: Dass wir alle immer dann am besten sind, wenn wir entspannt sind und uns wohlfühlen. Du hast momentan überhaupt kein Problem damit, für dich zu sorgen und auf deine Bedürfnisse einzugehen. Dadurch bist du ausgeglichen und wirkst positiv und beruhigend auf dein Umfeld. Außerdem sind als Folge deine Leistungs- und Energiekurve auf einem hohen Niveau. Vielleicht kannst du dir die Erkenntnis ja bewahren – auch wenn der Neumond irgendwann wieder vorbei ist.